La definiciones mágicas de Messi y la reacción de Antonela y sus hijos en el palco del Monumental

La Selección argentina venía trabada contra Venezuela en el Monumental, pero a los 38 minutos apareció Lionel Messi para cambiar la historia. En su último partido oficial en el país, el capitán de la Selección marcó un golazo digno de su leyenda.

La jugada arrancó con Leandro Paredes, que recuperó la pelota en la mitad de la cancha y la abrió para Julián Álvarez. El ex River encaró, dejó desparramado a un defensor venezolano y, en lugar de buscar su propio remate, se la sirvió a Messi en el corazón del área.

El 10, con la serenidad que lo caracteriza, la picó suavemente por encima del arquero y de los defensores que lo rodeaban. Una definición magistral, celebrada con una ovación ensordecedora de todo el Monumental, consciente de que se trataba de un gol histórico.

El gol de Messi a Venezuela y el festejo de su familia.

En medio del festejo, las cámaras enfocaron al palco familiar. Allí, Antonela Roccuzzo junto a Mateo se sumaron a los hinchas cantando el clásico: “Que de la mano, de Leo Messi , todos la vuelta vamos a dar”. La escena fue tan emotiva como el propio tanto, una postal que unió al ídolo con su gente y su familia en una misma despedida.

Ya en el complemento, luego de un pase en profundidad de Rodrigo De Paul para el pique de Thiago Almada, este llegó hasta el fondo y mandó un centro atrás para la aparición de Lionel Messi en el centro del rectángulo mayor. La Pulga definió el penal en movimiento para convertir el trámite en goleada.

Doblete de Messi y paliza de la Selección en una noche inolvidable del capitán

Con esos dos gritos, Messi llegó a los 114 goles en 193 partidos con la Selección argentina, ratificando su condición de máximo goleador histórico y jugador con más presencias. Una noche redonda, legendaria, para cerrar su ciclo oficial en territorio argentino con la camiseta albiceleste.