La tierna charla de Messi con sus tres hijos antes de su último partido oficial con la Selección en Argentina

En la previa al duelo ante Venezuela, Messi se emocionó al compartir el ingreso a la cancha con sus tres hijos y protagonizó un momento íntimo y familiar.

Acompañado por sus tres hijos, Lionel Messi salió a la cancha del Monumental para lo que fue su último partido oficial en Argentina con la camiseta de la Selección argentina. La escena se dio en la previa del choque ante Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Thiago, Mateo y Ciro se cruzaron con su papá en el túnel de acceso y juntos ingresaron al campo de juego. La imagen conmovió a todos los hinchas presentes, que entendieron la magnitud de la despedida del capitán en territorio nacional.

El propio Messi ya había anticipado cómo lo viviría: “Lo vamos a vivir de esa manera, especial y con toda la familia”, declaró hace una semana, después de la semifinal de la Leagues Cup con Inter Miami. Y así fue: rodeado de los suyos en una noche cargada de emoción.

El tierno momento de Lionel Messi junto a sus tres hijos antes de salir al campo de juego

En el túnel, antes de la salida, Leo se fundió en un tierno abrazo con todos y cada uno de sus hijos. En paralelo, Antonela Roccuzzo observaba desde un palco junto al resto de la familia. Entre risas, el capitán hasta se permitió un detalle paternar: “Tenés que peinarte para el otro lado”, le dijo a Mateo Messi mientras le acomodaba el flequillo. También hizo lo mismo con Thiago Messi.