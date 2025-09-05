Además de Messi, otro campeón del mundo anunció que fue su último partido oficial con la Selección en Argentina

Lionel Messi le dijo adiós al país en partidos por los puntos con la Selección argentina, pero no fue el único referente del equipo que se despidió.

La Selección argentina goleó 3-0 a Venezuela este jueves por la noche por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. En una noche más que emocionante, decenas de miles de almas asistieron al Monumental para presenciar el que fue el último partido por los puntos en el país de Lionel Messi, que se despachó con dos goles.

Pero el 10, si bien fue el foco principal de la jornada, no fue el único campeón del mundo y referente que se despidió de Argentina con la Scaloneta. Hoy también le dijo adiós al suelo nacional en encuentros oficiales Nicolás Otamendi, que a sus 37 años, está dando sus últimos pasos en la Albiceleste.

"Obviamente que Leo se merece todo, porque es el mejor jugador de la historia por lejos, y la verdad que hoy necesitaba terminar de esta manera. Estoy agradecido a la gente que vino con este frío", reconoció el Kaiser luego del cotejo en zona mixta respecto de todo lo que sucedió alrededor de la Pulga.

En ese sentido, hizo su propio anuncio personal, el cual si bien se preveía, había quedado opacado por el de Messi: "Yo en lo personal también, si no hay ningún partido oficial acá en la Argentina, es mi último partido. También quería disfrutarlo con mi gente, con mi familia", destacó el defensor central.