Lionel Messi abrió un interrogante sobre su presencia en el Mundial 2026: "Nueve meses es un montón, no tengo una..."

Tras la despedida oficial en suelo argentino, Lionel Messi volvió a poner en duda su presencia en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá. ¿De qué depende?

La Selección argentina volvió a florearse y goleó 3-0 a Venezuela en una noche diferente y muy especial: fue la despedida de Lionel Messi en partidos oficiales en suelo argentino. Más allá del doblete con el que cerró una jornada llena de emociones, el 10 sorprendió a todos con las declaraciones sobre su presencia en el Mundial 2026.

Bomba: Messi volvió a poner en duda su presencia en el Mundial 2026 "No tengo una decisión tomada, es partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido, pero al mismo tiempo es un montón", fue el primer mensaje que elevó la Pulga una vez finalizado el encuentro acerca de la cita mundialista. Enseguida agregó: "Nosotros (Inter Miami) terminamos la temporada a fin de año y me toca hacer una pretemporada, me van a quedar seis meses y veré como me iré sintiendo".

El capitán de la Scaloneta nunca dio certezas sobre si estará o no en la próxima Copa del Mundo y siempre fue cauto. Esta vez, no fue la excepción. " “Es lo mismo que dije en su momento, ‘no creo que juegue el otro Mundial, por edad lo más lógico es que no llegue’. Pero bueno, ya estamos ahí y estoy ilusionado, con ganas. Pero como dije siempre, voy día a día”, sentenció Messi.

Las declaraciones de Lionel Messi tras el partido ante Venezuela

Por la misma línea, el astro argentino profundizó: "Este año tuve mucha seguidilla. Vengo de estar parado, me volví a resentir y ahora pude jugar tres partidos seguidos. Ahora es día a día, intentando sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar. Así que nada, iremos viendo".