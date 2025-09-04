Messi confirmó que fue su último partido oficial con la Selección en Argentina: "Quiero ser sincero conmigo mismo"

Lionel Messi marcó un doblete en el triunfo 3-0 ante Venezuela, en la que fue su despedida oficial del país con la Selección argentina.

Lionel Messi le dijo adiós al país en partidos oficiales con la Selección argentina de la mejor manera posible. En un Monumental repleto de almas que fueron a verlo por última vez en un compromiso por los puntos en suelo nacional, marcó dos goles en el triunfo 3-0 sobre Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

A sus 38 años de edad, volvió a demostrar que sigue teniendo un nivel fuera de serie y su calidad continúa intacta. Esto pudo ilusionar a algún fanático optimista con que quizás podría estirar un poco más en el tiempo su despedida del país. Sin embargo, luego del encuentro, confirmó la noticia que ya se sabía desde la previa, pero que nadie quería escuchar de su boca.

"Hoy fue el último partido por los puntos acá. No creo que juegue el otro Mundial (2030). Es lo más lógico por la edad que no llegue. Pero estoy ilusionado, con ganas, y voy día a día, partido tras partido", aseguró el astro rosarino ante la prensa una vez que finalizó el cotejo.

"Venimos disfrutando partido tras partido hace muchos años, estoy muy feliz. Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Tuve, tengo el cariño de Barcelona y mi sueño era tenerlo acá también con mi país, con mi gente. Se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno que se nos dio a mí y alguno más de la otra camada. Todo lo que vivimos fue hermoso", agregó en el mismo sentido.