La emotiva dedicatoria de Antonela Roccuzzo a Messi tras su último partido en el país: "Orgullosos de vos"

En una noche cargada de emoción, Antonela Roccuzzo expresó su orgullo por Messi con un mensaje en redes que conmovió a todos tras la despedida en el Monumental.

Messi junto a sus hijos antes del partido ante Venezuela. La dedicatoria de Antonela Roccuzzo a Messi tras su despedida oficial en el país.

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que acompaña a Lionel Messi en cada paso de su carrera. Tras la goleada 3-0 de la Selección argentina frente a Venezuela en el Monumental, partido que significó la despedida oficial del capitán en el país, la esposa del astro compartió un emotivo posteo en Instagram.

“Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos”, escribió Antonela junto a una foto del 10, que esa noche brilló con un doblete.

Antonela Rocuzzo acompañó la despedida de Lionel Messi en Argentina con un mensaje Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

El mensaje rápidamente se volvió viral y fue replicado por miles de hinchas en las redes sociales. La dedicatoria se sumó al marco emotivo que tuvo el partido, en el que Messi salió al campo de juego acompañado de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en una postal que emocionó a todos.

El posteo de Antonela fue el broche perfecto de una noche histórica, donde la Albiceleste aseguró el primer puesto en las Eliminatorias Sudamericanas y Leo dejó otra huella imborrable en suelo argentino.