El look fitness de Antonela Roccuzzo del que se habla en redes

Antonela Roccuzzo confirmó que el estilo dosmilero llegó al gym. No te pierdas todos los detalles en la nota.

No te pierdas su look deportivo para inspirarte.

Desde el gimnasio y entre máquinas, Antonela Roccuzzo compartió en redes sociales una imagen de su look fitness y encendió el radar fashion con las calzas oxford, también conocidas como leggings acampanados.

Llevó un top ajustado en tonos tierra que abrazó el torso y unas calzas negras de tiro alto con terminación amplia en el bajo. Ese detalle, casi nostálgico, generó un efecto alargador inmediato, estilizando la figura y creando una línea visual más extensa desde la cadera hasta los pies.

Las calzas oxford, que supieron ser ícono de la moda dosmilera, regresan con fuerza tanto en looks urbanos como en versiones deportivas. Antonela las incorporó al universo gym, demostrando que tanto la comodidad como el estilo no son conceptos opuestos.

El resultado fue un look versátil que podría transitar del entrenamiento a un plan informal simplemente cambiando el calzado o sumando una campera oversized.