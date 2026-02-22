Antonela Roccuzzo consolidó su carrera fashion con este impactante look

Antonela Roccuzzo celebró su nuevo rol con Anastasia Beverly Hills con un look mini y metalizado. Mirá las fotos en la nota.

No te pierdas los detalles del look de Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que mostraron un look impactante, y también el paso firme que está dando en la industria de la belleza internacional.

La rosarina ha sido nombrada como referente de estilo y embajadora global de distintas marcas, entre ellas Anastasia Beverly Hills. El pasado 10 de febrero se conoció que se convirtió en la nueva cara de la firma de cosméticos fundada y dirigida por su CEO, Anastasia Soare, y el evento en Miami marcó la presentación oficial de esta nueva etapa.

Para la ocasión eligió un vestido plateado, corto y al cuerpo, de silueta ceñida y textura brillante, acompañado por sandalias del mismo tono que estilizaron aún más el conjunto.

En las fotos se la vio junto a Anastasia Soare, sonriente y segura, posando también con productos de la línea. El beauty look estuvo perfectamente alineado con su nuevo rol, luciendo gloss en los labios y sombras sobrias, precisamente de la marca que hoy representa.

“Celebrando este nuevo capítulo con @anastasiabeverlyhills”, escribió Antonela en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula 39.9 millones de seguidores.