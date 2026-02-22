Antonela Roccuzzo consolidó su carrera fashion con este impactante look
Antonela Roccuzzo celebró su nuevo rol con Anastasia Beverly Hills con un look mini y metalizado. Mirá las fotos en la nota.
Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que mostraron un look impactante, y también el paso firme que está dando en la industria de la belleza internacional.
La rosarina ha sido nombrada como referente de estilo y embajadora global de distintas marcas, entre ellas Anastasia Beverly Hills. El pasado 10 de febrero se conoció que se convirtió en la nueva cara de la firma de cosméticos fundada y dirigida por su CEO, Anastasia Soare, y el evento en Miami marcó la presentación oficial de esta nueva etapa.
Te Podría Interesar
Para la ocasión eligió un vestido plateado, corto y al cuerpo, de silueta ceñida y textura brillante, acompañado por sandalias del mismo tono que estilizaron aún más el conjunto.
En las fotos se la vio junto a Anastasia Soare, sonriente y segura, posando también con productos de la línea. El beauty look estuvo perfectamente alineado con su nuevo rol, luciendo gloss en los labios y sombras sobrias, precisamente de la marca que hoy representa.
“Celebrando este nuevo capítulo con @anastasiabeverlyhills”, escribió Antonela en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula 39.9 millones de seguidores.