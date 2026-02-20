El llamativo look de Jacob Elordi: mirá lo que se puso

El actor, Jacob Elordi, lució un diseño de Bode con bordados que remitieron a Queensland y sus películas. ¡Mirá las fotos de su look!

En pleno furor por el estreno de Cumbres Borrascosas, Jacob Elordi fue fotografiado en el aeropuerto de Brisbane, en Queensland, Australia, con un look de viaje que terminó siendo tema de conversación para el mundo fashion y sus fans.

El actor llevaba un jean recto y, como pieza central, una chaqueta color mostaza de la casa neoyorquina Bode, la cual se trató de una prenda personalizada con referencias directas a su vida y a su carrera.

De un lado del pecho se leía “Queensland” en letras rojas, en alusión a su estado natal. El bordado se completó con flores y animales típicos de la región, como el koala. También incluyó ilustraciones de máscaras, corazones y otros símbolos que remitieron a películas como Priscilla (donde interpretó a Elvis Presley), El stand de los besos, Frankenstein y la reciente Cumbres Borrascosas.

La elección del mostaza contrastó con la base neutra del jean, logrando un equilibrio entre lo casual y lo statement. El look se completó con un bolso rosa de Bottega Veneta y otro de cuero negro firmado Paly Hollywood, adornado con pins, charms y un llavero de peluche con la inscripción “Yo amo Australia”.