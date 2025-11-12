Jacob Elordi asombra en Frankenstein: así es el cambio que impactó a todos

Con esta interpretación, Jacob Elordi consolidó su carrera y también demostró que es uno de los actores más intensos de su generación.

Jacob Elordi llevó la actuación a otro nivel y sorprendió a México y el mundo con una transformación que nos dejó sin aliento. Su interpretación en Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se convirtió en el tema más comentado desde su estreno en Netflix. La criatura revivió, y esta vez lo hizo con una carga emocional que solo Elordi logró transmitir.

Jacob Elordi, un actor intenso La película, adaptación del clásico de Mary Shelley, llegó el 7 de noviembre y se ubicó entre las más vistas en la plataforma. El universo gótico de Del Toro volvió a brillar con una estética cuidada y un reparto que no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, fue Jacob Elordi quien acaparó los elogios con una actuación que mezcló dolor, inocencia y humanidad en una misma mirada.

Embed - La Transformación De Jacob Elordi En #Frankenstein El proceso para convertirse en la criatura fue una hazaña. El actor australiano soportó sesiones de maquillaje de hasta once horas diarias. Según contó Del Toro en una entrevista, el equipo utilizó cuarenta y dos piezas protésicas, catorce de ellas solo en la cabeza y el cuello. Un trabajo que exigió paciencia, precisión y una resistencia física impresionante.

Netflix compartió este video del proceso que se volvió viral en cuestión de horas. En apenas veintinueve segundos, los fanáticos pudieron ver cómo un grupo de artistas daba vida al monstruo, capa por capa. Mientras tanto, Jacob Elordi permanecía inmóvil, con el rostro cubierto, sosteniendo el celular o repasando sus líneas entre risas y silencios. La calma con la que afrontó ese reto despertó aún más admiración.