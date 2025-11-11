Netflix: una serie para quienes amaron The Big Bang Theory
La serie de Netflix que revela el origen del genio más excéntrico de la comedia. Te engancha desde el principio.
Una serie de Netflix se vuelve especial. Young Sheldon retrata la infancia de Sheldon Cooper, el personaje que muchos conocieron en The Big Bang Theory, mostrando su entorno familiar, sus rarezas, sus talentos y los vínculos que moldearon su forma de ver el mundo entero.
Una serie que te engancha
Young Sheldon transporta a 1989 para mostrar a un niño brillante que intenta convivir con una familia y una comunidad que a veces no sabe cómo manejar su inteligencia poco común. La serie no busca imitar la comedia original, sino ofrecer una mirada más cercana y cálida al origen de Sheldon.
Su historia se apoya en situaciones cotidianas, conversaciones familiares, tensiones y expectativas que se sienten cercanas para cualquier espectador que haya atravesado la infancia sintiéndose diferente. El humor surge sin exageraciones, desde lo incómodo y lo ingenuo.
El reparto sostiene la calidad de la serie. Iain Armitage interpreta a Sheldon con una precisión sorprendente, ofreciendo gestos y tonos que recuerdan al personaje adulto sin forzar la imitación. Zoe Perry, como su madre, muestra el esfuerzo de una mujer que intenta proteger y entender a su hijo en un entorno que no siempre coopera. Lance Barber, en el rol del padre, revela un hombre que carga con responsabilidades y lucha por sostener a su familia en un contexto económico difícil. Cada personaje está trabajado desde el cariño y la complejidad humana.