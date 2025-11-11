Netflix: una serie para quienes amaron The Big Bang Theory

La serie de Netflix que revela el origen del genio más excéntrico de la comedia. Te engancha desde el principio.

Una serie de Netflix se vuelve especial. Young Sheldon retrata la infancia de Sheldon Cooper, el personaje que muchos conocieron en The Big Bang Theory, mostrando su entorno familiar, sus rarezas, sus talentos y los vínculos que moldearon su forma de ver el mundo entero.

Una serie que te engancha Young Sheldon transporta a 1989 para mostrar a un niño brillante que intenta convivir con una familia y una comunidad que a veces no sabe cómo manejar su inteligencia poco común. La serie no busca imitar la comedia original, sino ofrecer una mirada más cercana y cálida al origen de Sheldon.

netflix Su historia se apoya en situaciones cotidianas, conversaciones familiares, tensiones y expectativas que se sienten cercanas para cualquier espectador que haya atravesado la infancia sintiéndose diferente. El humor surge sin exageraciones, desde lo incómodo y lo ingenuo.