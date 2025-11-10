Película de Netflix con salto temporal que no lo logró

La película sorprende y confunde al mismo tiempo al público que busca algo distinto en Netflix. La historia presenta a una joven que despierta sin aviso en el año 2003, días antes de la tragedia que marcó su vida. El dilema comienza cuando intenta alterar ese destino para salvar a su hermana, sin saber el impacto que eso traerá al futuro.

Una película que no es lo que parece La peli parece sencilla: viajar a un momento doloroso y tratar de cambiarlo. Sin embargo, se vuelve un laberinto. Hay escenas que resultan emocionantes y otras extrañas, como si el relato buscara dos estilos en la misma obra. Ahí nacen las críticas, pues algunos esperaban un terror más sólido, mientras otros querían una comedia ligera sin sobresaltos.

netflix2 Las reseñas de medios fueron duras. Algunos espectadores señalaron que la película parecía prometer un suspenso profundo y terminó dando algo más liviano. Otros afirmaron que la idea del viaje temporal estaba bien pensada, pero la mezcla de humor con elementos de película slasher se sentía poco natural. Aun así, hubo quienes disfrutaron su ritmo rápido y el hecho de que no se parece a otras cintas actuales.