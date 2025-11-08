El regreso de Mi pobre angelito: Macaulay Culkin revivió a Kevin McCallister en un emotivo anuncio navideño

Macaulay Culkin volvió a interpretar a Kevin McCallister de Mi pobre angelito en un anuncio que celebra los 35 años del film. Se trata de una campaña navideña.

El actor Macaulay Culkin revivió a Kevin McCallister, el personaje que lo catapultó a la fama mundial, con un nuevo anuncio publicitario. La estrella de Mi pobre angelito regresó al icónico rol de la película de 1990, pero en esta ocasión, Kevin se muestra adulto y protege a su madre de los peligros cotidianos.

macaulay culkin pelicula Culkin en Mi pobre angelito. IMDB La campaña publicitaria, lanzada por la empresa de cuidados en el hogar Home Instead, celebra los 35 años del clásico navideño. El spot, titulado "En casa pero no solo", transformó la clásica trama de trampas infantiles en un "plan de seguridad para mamá", revelando el tono humorístico y a la vez emotivo del proyecto.

Macaulay Culkin revive a "Mi pobre angelito" para un emotivo anuncio Macaulay Culkin vuelve siendo Kevin MacAllister. En esta nueva versión de la historia, el Kevin adulto canaliza su paranoia infantil en una obsesión por la seguridad de su madre mayor. El anuncio muestra al personaje envolviendo la casa en plástico de burbujas, esparciendo sal en las escaleras congeladas y clavando la alfombra al suelo; de esta manera, recrea el espíritu de las trampas de la película original con un enfoque en los riesgos de la tercera edad.

macaulay culkin pelicula (2) La nieta del viejo Marley. Captura publicidad El spot incluye un guiño directo a la película, cuando Kevin habla por teléfono con uno de sus hermanos. El protagonista expresa su preocupación: "Solo me preocupa que mamá esté sola. ¿Y si se cae o queda atrapada en la nieve? Nunca atraparon a ese asesino con pala de South Bay", lanza.