"No era un vínculo sano": se revelaron los dos motivos clave de la ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

El periodista Juan Etchegoyen reveló que Lamine Yamal fue quien decidió terminar la relación con Nicki Nicole. Todos los detalles en esta nota.

La noticia de la ruptura entre Nicki Nicole y el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, desató una ola de especulaciones sobre los verdaderos motivos del quiebre. Si bien ambas partes desmintieron los rumores de infidelidad, el periodista Juan Etchegoyen reveló nuevos y contundentes detalles sobre las razones que llevaron a la cantante y al deportista a poner fin a su romance.

lamine yamal nicki nicole El futbolista habría tomado la decisión de cortar. Archivo MDZ Desde Mitre Live, Etchegoyen recordó una vieja advertencia sobre la relación: "Primero siempre te dije que lo que empieza mal, termina peor y me refiero a que esta relación no fue sincera porque Nicki estaba en una con Trueno cuando empezó todo con el futbolista. Yo esto lo dije en su momento y lo sostengo".

Los verdaderos motivos de la ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal Nuevos detalles sobre la ruptura entre Nicki y Lamine. El periodista de espectáculos aseguró que la decisión de terminar el romance la tomó el propio futbolista. "La ruptura lleva dos semanas y la realidad es que lo que me cuentan a mí es que él tomó la decisión de dejarla porque se dio cuenta que no era un vínculo sano porque le traía problemas", afirmó Etchegoyen en el programa radial.

Además, un factor crucial que jugó en contra del romance fue la mala relación que tenía la intérprete de Plegarias con los allegados del delantero. Trascendió que la familia de Lamine Yamal nunca avaló la relación.

nicki-nicole-y-lamine-yamal-se-mostraron-con-looks-cancheros-y-urbanos-foto-instagramnickinicole-IB5YNBYSEFHMFN7FXXKAE356YI La familia de Lamine nunca avaló el romance. Archivo MDZ El periodista fue enfático al revelar que Nicki Nicole no cayó bien entre los más íntimos de la estrella deportiva. "La familia de Lamine nunca avaló este romance del jugador del Barcelona y no caía bien el vínculo que tenían, sobre todo al papá y a la abuela del jugador que le decían a Lamine que no querían conocerla", detalló, señalando un conflicto importante de apoyo familiar.