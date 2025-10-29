"No la traigas": la dura advertencia de la familia de Lamine Yamal a Nicki Nicole que pone en riesgo la pareja

La familia de Lamine Yamal le hizo un tajante pedido al futbolista sobre Nicki Nicole y todo corre peligro entre ellos dos.

La flamante historia de amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal se convirtió rápidamente en el centro de una fuerte polémica. Mientras la pareja intenta disfrutar de su romance, el entorno del futbolista dejó en claro que no está nada contento con la relación.

"No la queremos ver": la fuerte frase de la familia de Lamine Yamal a Nicki Nicole Los detalles explosivos sobre la interna familiar fueron revelados por el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen. Según la información, el rechazo hacia la cantante rosarina es total y el entorno más cercano de Lamine Yamal habría tomado una postura muy tajante contra ella.

nicki lamine (1) El periodista Roberto Antolín reveló la interna entre la familia de Yamal y Nicki. Instagram El periodista español aseguró que la familia del jugador le hizo un pedido contundente al futbolista, dejando en evidencia que no existía ninguna posibilidad de acercamiento con Nicki Nicole. “Aquí no la traigas que no la queremos ver”, fue la frase que le soltaron al joven, demostrando un rechazo que se hacía notar en cada evento importante al que asistía la pareja.

La relación entre la artista y la familia del futbolista se encuentra marcada por la tensión desde el momento en que se hizo público el romance. Roberto Antolín remarcó que "no hay esperanzas de que entre la familia de Lamine y Nicki Nicole se lleven bien en algún momento”.