Los picantes gestos de Dani Carvajal y Vinicius Jr a Lamine Yamal tras sus polémicos dichos

Los dos futbolistas del Real Madrid, Vinicius Jr y Carvajal, le hicieron unos fuertes gestos a la estrella del Barcelona luego de ganar el clásico por 2-1.

El picante gesto de Vinicius y Carvajal a Lamine Yamal tras ganar el clásico frente al Barcelona. Foto: Captura

El Real Madrid cortó con una racha de 4 derrotas al hilo frente al Barcelona y se llevaron el primer clásico de la temporada 2025/26 en el Santiago Bernabéu.

Con goles de Kylian Mbappé, quien también le anularon dos y falló un penal, y Jude Bellingham, los dirigidos por Xabi Alonso se impusieron por 2-1, igualó Fermín López, ante los hombres dirigidos por Hansi Flick.

Como suele suceder en cada clásico que se juega en cualquier parte del mundo los gestos y las burlas del ganador hacia el perdedor y esta no fue la excepción. El blanco de los futbolistas del Merengue fue Lamine Yamal, quien en la previa del partido, había lanzado fuertes declaraciones contra su rival de turno: “¿Porcinos es como el Madrid?, Sí, roban, se quejan….” y “¿difícil el Bernabéu? La última vez que he ido, 4-0…”.

Los picantes gestos de Carvajal y Vinicius a Lamine Yamal tras sus polémicas declaraciones Tras el pitazo final, el primero que lo saludo a Lamine fue Dani Carvajal y luego de darse la mano, le hizo un gesto con sus manos haciendo referencia al “hablas mucho”. En ese preciso momento se desató un tenso cruce entre ambos equipos en la zona camino a los vestuarios, pero el capitán del Real Madrid no fue el único en acordarse de las bombas de Yamal.

El cruce entre Carvajal y Yamal al final del partido. Los retos entre Lamine y Vini. Partido especial para todos. pic.twitter.com/bb4cOS00oz — Daniel Botero Vélez (@BoteroVelezD) October 26, 2025 Mientras se iba hacia el vestuario, Vinicius Junior también le hizo el mismo gesto a la joya del Barcelona, que en esta ocasión respondió contra el brasileño con un gesto de "ándate para allá".