¡Tremendo! Revelan los insultos de Vinícius Jr a Xabi Alonso al ser reemplazado en Real Madrid-Barcelona: "¿Siempre yo? ¡Andate a la...!"

Un especialista en lectura de labios tradujo las fuertes protestas de Vinícius Jr contra Xabi Alonso luego de que lo sustituyera por Rodrygo.

El Real Madrid se impuso 2-1 ante Barcelona este domingo en una nueva y atrapante edición de El Clásico de España, válido por la fecha 10 de LaLiga, que le permitió al equipo blanco mantener el liderazgo y alejarse a 5 puntos de su eterno rival y escolta. Sin embargo, no fue todo color de rosa para el elenco vencedor.

Promediando los 72 minutos, se vivió un momento de tensión cuando Xabi Alonso decidió sustituir a Vinícius Jr por Rodrygo. Esto no le gustó en lo más mínimo al número 7, que ya tenía antecedentes recientes de cortocircuitos con el DT, y se retiró de la cancha a los gritos y hablándole en términos muy fuertes, dejando en claro su descontento con el cambio.

La lectura de labios del enojo de Vinícius Jr con Xabi Alonso Este picante cruce generó una gran repercusión tanto en los medios deportivos de todo el mundo como entre los fanáticos en redes sociales. En ese sentido, a las pocas horas de finalizado el encuentro, el periodista brasileño Gabriel Belloso, especialista en lectura de labios, analizó las gesticulaciones del crack carioca y tradujo sus quejas en el campo de juego.

"¿Me estás cargando, carajo? No puede ser... ¿Yo? ¿Me vas a sacar? ¿Me vas a sacar a mí? ¡Andate a cagar! ¡Andate a la mierda, carajo! Me estás cargando... ¡No puede ser! ¿Siempre yo?", le habría dicho Vini a Xabi según esta interpretación, lo que es cuanto menos impactante debido a las formas y términos con los que se dirige a su director técnico.