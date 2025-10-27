¡Tremendo! Revelan los insultos de Vinícius Jr a Xabi Alonso al ser reemplazado en Real Madrid-Barcelona: "¿Siempre yo? ¡Andate a la...!"
Un especialista en lectura de labios tradujo las fuertes protestas de Vinícius Jr contra Xabi Alonso luego de que lo sustituyera por Rodrygo.
El Real Madrid se impuso 2-1 ante Barcelona este domingo en una nueva y atrapante edición de El Clásico de España, válido por la fecha 10 de LaLiga, que le permitió al equipo blanco mantener el liderazgo y alejarse a 5 puntos de su eterno rival y escolta. Sin embargo, no fue todo color de rosa para el elenco vencedor.
Promediando los 72 minutos, se vivió un momento de tensión cuando Xabi Alonso decidió sustituir a Vinícius Jr por Rodrygo. Esto no le gustó en lo más mínimo al número 7, que ya tenía antecedentes recientes de cortocircuitos con el DT, y se retiró de la cancha a los gritos y hablándole en términos muy fuertes, dejando en claro su descontento con el cambio.
La lectura de labios del enojo de Vinícius Jr con Xabi Alonso
Este picante cruce generó una gran repercusión tanto en los medios deportivos de todo el mundo como entre los fanáticos en redes sociales. En ese sentido, a las pocas horas de finalizado el encuentro, el periodista brasileño Gabriel Belloso, especialista en lectura de labios, analizó las gesticulaciones del crack carioca y tradujo sus quejas en el campo de juego.
"¿Me estás cargando, carajo? No puede ser... ¿Yo? ¿Me vas a sacar? ¿Me vas a sacar a mí? ¡Andate a cagar! ¡Andate a la mierda, carajo! Me estás cargando... ¡No puede ser! ¿Siempre yo?", le habría dicho Vini a Xabi según esta interpretación, lo que es cuanto menos impactante debido a las formas y términos con los que se dirige a su director técnico.
La advertencia de Xabi Alonso a Vinícius
Alonso, por supuesto, fue consultado en conferencia de prensa por este episodio. "Me quedo con muchas cosas positivas del partido y muchas cosas buenas de Vinicius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades dentro de la plantilla y tienes que saber como tratar de diferente manera, pero con la misma exigencia y el mismo respeto. Así lo haremos. Ahora disfrutaremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario", fue su respuesta.