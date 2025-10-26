Vinicius Jr explotó en el clásico tras ser reemplazado por Xabi Alonso y se fue directo al vestuario

El delantero brasileño Vinicius Jr no ocultó su enojo al ser sustituido en el minuto 73 del duelo entre Real Madrid y Barcelona.

El brasileño Vinicius Jr fue sustituido en el minuto 73 del clásico entre Real Madrid y Barcelona, por LaLiga, y no dudó en mostrar su enfado. Con gestos y algunas palabras dirigidas a Xabi Alonso, el atacante dejó en claro su disgusto por la decisión. Al salir del terreno de juego, ni siquiera cruzó miradas con su entrenador y se fue directamente al vestuario.

El segundo técnico del Real Madrid, Sebas Parrilla, trató de calmar al jugador, invitándolo a quedarse en el banco de suplentes para ver el final del encuentro junto a sus compañeros. Sin embargo, Vinicius prefirió abandonar momentáneamente el campo y solo regresó minutos más tarde.

Tremendo enfado de Vinicius al ser sustituido Tremendo enfado de Vinicius al ser sustituido El gesto de Vinicius con Rodrygo Durante su salida, el brasileño Rodrygo, quien ingresó en su lugar, le ofreció la mano a su compatriota. Vinicius le respondió con un saludo rápido y sin entusiasmo, aún visiblemente molesto por el cambio.

Hasta ese momento, Vinicius había tenido un papel destacado en el ataque madridista. Completó cinco de seis regates e inició la jugada que terminó en el segundo gol del Real Madrid (2-1): dejó atrás a Koundé, asistió a Militao y este cedió el balón a Bellingham para definir.

¡REAL MADRID, OTRA VEZ ARRIBA! ¡JUDE BELLINGHAM MARCÓ EL 2-1 EN #ELCLÁSICO!



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FAKXJZKHOw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025 Pese a su aporte ofensivo, Xabi Alonso decidió reemplazarlo en la segunda tanda de cambios. El ingreso de Rodrygo tuvo como objetivo reforzar el trabajo defensivo, una tarea que Vinicius no estaba cumpliendo con la intensidad esperada. De hecho, las cámaras captaron a Huijsen y Arda Güler gesticulando en el minuto 60 para pedirle que bajara a defender.