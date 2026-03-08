Tras el escándalo Vinícius-Prestianni, otro argentino fue acusado de racismo por un brasileño en pleno partido de fútbol
Durante Sporting Cristal-Alianza Atlético, Cristiano Da Silva acusó a Franco Coronel de decirle "macaco", un caso muy similar al de Vinícius-Prestianni.
El escándalo entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni en Champions movilizó al mundo del fútbol y volvió a poner en el centro de la escena el flagelo del racismo. Tras este episodio, y con todas las reformas reglamentarias que se están evaluando a nivel FIFA, el tema quedó a la orden del día y cada nuevo caso cobra gran relevancia.
Este domingo se produjo un nuevo y lamentable incidente en Perú que, increíblemente, volvió a tener como protagonistas a un futbolista brasileño y a un argentino. Se dio el sábado durante el triunfo por 3-1 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético, luego del tercer tanto del elenco celeste que sentenció el resultado final.
Se activo el protocolo antirracismo en Perú con un futbolista argentino
En dicho momento, el delantero Franco Coronel, del cuadro de Sullana, se acercó al defensor Cristiano Da Silva, del elenco limeño, y le habría dicho "cé un mecaco" ("eres un mono"). El presuntamente agredido rápidamente se dirigió a donde estaba la jueza de línea más cercana para avisarle lo sucedido, tras lo cual el árbitro principal activó el protocolo antirracismo.
El parate se vio seguido de un tumulto con jugadores de ambos equipos con discusiones acaloradas y empujones. Pero la confrontación no se limitó al campo de juego, ya que después del pitazo final, cuando los futbolistas se dirigían a los vestuarios, el zaguero brasileño se quedó esperando al atacante argentino para pedirle explicaciones y, al encontrarse, volvió a producirse un momento de tensión.
Desde la organización de la Liga 1 de Perú anunciaron que abrieron un expediente para investigar los hechos y evaluar que medidas tomar al respecto, mientras que los clubes sacaron sus respectivos comunicados: Sporting Cristal, por un lado, condenó el hecho y exigió castigos para Coronel; Alianza Atlético, en tanto, se puso a disposición, pero pidió que la investigación se realice con "evidencias claras y verificables que permitan esclarecer lo ocurrido".