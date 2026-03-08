Tras el escándalo Vinícius-Prestianni, otro argentino fue acusado de racismo por un brasileño en pleno partido de fútbol

Este domingo se produjo un nuevo y lamentable incidente en Perú que, increíblemente, volvió a tener como protagonistas a un futbolista brasileño y a un argentino. Se dio el sábado durante el triunfo por 3-1 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético, luego del tercer tanto del elenco celeste que sentenció el resultado final.

Se activo el protocolo antirracismo en Perú con un futbolista argentino Se activo el protocolo antirracismo en Perú con un futbolista argentino En dicho momento, el delantero Franco Coronel, del cuadro de Sullana, se acercó al defensor Cristiano Da Silva, del elenco limeño, y le habría dicho "cé un mecaco" ("eres un mono"). El presuntamente agredido rápidamente se dirigió a donde estaba la jueza de línea más cercana para avisarle lo sucedido, tras lo cual el árbitro principal activó el protocolo antirracismo.

El parate se vio seguido de un tumulto con jugadores de ambos equipos con discusiones acaloradas y empujones. Pero la confrontación no se limitó al campo de juego, ya que después del pitazo final, cuando los futbolistas se dirigían a los vestuarios, el zaguero brasileño se quedó esperando al atacante argentino para pedirle explicaciones y, al encontrarse, volvió a producirse un momento de tensión.