Ángel Cappa apuntó contra Messi por su aparición con Trump y lanzó duras críticas: "Fue una gran decepción"

Ángel Cappa, exentrenador de River y Huracán, entre otros, arremetió contra Lionel Messi tras verlo con Trump y dejó declaraciones muy polémicas.

La aparición pública de Lionel Messi junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol. Esta vez, quien expresó una fuerte crítica fue el entrenador argentino Ángel Cappa, que cuestionó la presencia del capitán de Inter Miami en el acto oficial.

El contexto internacional también alimentó la polémica. En los últimos días se produjeron ataques militares entre Estados Unidos e Irán que generaron tensión en Medio Oriente y provocaron reacciones en varios países de la región. En ese escenario, la imagen del astro argentino en la Casa Blanca abrió un fuerte debate en redes sociales y en distintos sectores del ambiente futbolístico.

Te puede interesar Los jugadores de España se plantaron y pidieron no jugar la Finalissima ante Argentina en Qatar: el comunicado

Ángel Cappa criticó a Messi por su aparición con Trump Ángel Cappa criticó con dureza a Messi por aparecer con Trump Ángel Cappa criticó con dureza a Messi por aparecer con Trump. @somosradioam530 En una entrevista con el medio La Vida en Orsay, Cappa fue muy crítico al referirse a la situación. "Fue una gran decepción. Para los hinchas de fútbol, a quienes disfrutamos cada vez que Messi nos asombra con alguna jugada recién inventada, fue como una cachetada en plena estupidez sentimental", expresó el experimentado entrenador.

El exdirector técnico también cuestionó la presencia del capitán argentino junto al mandatario estadounidense durante el acto oficial. "No apareció separado de sus compañeros de equipo junto a unos personajes cualquiera, lo hizo junto a dos de los peores criminales de nuestra historia contemporánea", sostuvo.