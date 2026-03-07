Habrá que esperar: por la tormenta reprogramaron el Clásico Vendimia de turf

La gerencia del Hipódromo de Mendoza decidió postergar una semana el evento, por las condiciones en las que se encuentra la pista.

Los fanáticos del turf en Mendoza deberán esperar una semana más para presenciar el evento más importante del deporte en nuestra provincia: el Clásico Vendimia. El cronograma de actividades que iba a desarrollarse este domingo desde la mañana fue pospuesto a raíz de la tormenta.

En un comunicado, la Comisión de Carreras y la Gerencia del Hipódromo de Mendoza informan que reprogramaron la reunión hípica al domingo 15 de marzo. Agregaron que el cronograma de actividades se mantendrá conforme al que estaba previsto.

Esto, debido a las "condiciones en que se encuentra la pista como consecuencia de las recientes lluvias y priorizando la seguridad de los jockeys y de los ejemplares", señalaron. Agradecieron la "comprensión de profesionales, propietarios, entrenadores y público en general".

El cronograma de actividades De esta manera, el cronograma de actividades a desarrollarse ahora el 15 de marzo comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá a lo largo de 11 carreras. Habrá categorías de 1100 y 1400 metros, además de las pruebas oficiales de 25 y 600 metros.

Desde las 18 se espera el evento estrella de la jornada: la 77° edición del Clásico Vendimia "Copa Canal 7", una de las competencias hípicas de más relevancia en el país, sobre una distancia de 2200 metros.