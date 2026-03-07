Fórmula 3: el ítalo-argentino Mattia Colnaghi sumó un punto en su debut en el Gran Premio de Australia

Mattia Colnaghi, piloto de la escudería neerlandesa MP Motorsport, finalizó en el décimo lugar en su estreno en la Fórmula 3.

El ítalo-argentino Mattia Colnaghi sumó un punto en su debut en la Fórmula 3 2026.

El joven piloto de 17 años largó sexto y perdió posiciones con el transcurso de la carrera en el Circuito Albert Park de Melbourne, Australia, donde también se correrá el Gran Premio de la Fórmula 1 y 2.

Mattia Colnaghi sumó un punto en su estreno en la Fórmula 3 Embed WHAT A RACE Your point-scorers from the opening Feature Race of 2026 #F3 #AusGP pic.twitter.com/q2ynuAxuj6 — Formula 3 (@Formula3) March 7, 2026 En la vuelta 6, dos de sus rivales lo superaron relegándolo al noveno lugar. El argentino recuperó su lugar en la vuelta 8 cuando el italiano Brando Badoer que sufrió un trompo, acción que determinó que el Safety Car ingrese a retirar el monoplaza del europeo y se frene la carrera a 11 giros del final.

En ese entonces, Colnaghi conservó la posición pero sus neumáticos comenzaron a perder ritmo por lo que quedó relegado al puesto 13. Nuevamente, el Safety Car se hizo presente a dos giros del final por el accidente de Woohyun Shin.

La carrera no se reanudó, fue victoria del estadounidense Ugo Ugochukwu seguido por su compañero británico Freddie Slater y el japonés Taito Kato.