Mattia Colnaghi se estrenó en la Fórmula 3 con un sólido sexto puesto en clasificación

Mattia Colnaghi tuvo un estreno competitivo en la Fórmula 3 al disputar su primera clasificación en la categoría y cerrar la sesión en el sexto lugar. El piloto que compite con licencia argentina logró recuperarse de un comienzo complicado y terminó entre los protagonistas de la tanda.

El corredor, nacido en Monza pero con raíces argentinas —su madre es oriunda de Rawson, Chubut— afronta esta temporada su debut en la categoría telonera de la Fórmula 1 con el equipo MP Motorsport y forma parte del programa de desarrollo de Red Bull.

El actual campeón de la Eurocup-3 llegó a la categoría con expectativas altas y en su primera clasificación consiguió un resultado alentador, pese a los inconvenientes que había sufrido horas antes en pista.

La jornada había comenzado con un fuerte susto durante la única sesión de entrenamientos . A pocos minutos del final, el motor Mecachrome del Dallara de Colnaghi sufrió una rotura importante que generó una escena impactante.

El impulsor se desprendió y dejó una estela de humo acompañada por llamas, lo que obligó a detener la actividad y generó preocupación en el equipo. El episodio ponía en duda la posibilidad de que el piloto pudiera disputar la clasificación.

Colnaghi sufrió una avería y su motor quedó en llamas X @SC_ESPN

Ante esa situación, los mecánicos trabajaron intensamente durante las horas posteriores para reparar el monoplaza y permitir que Colnaghi pudiera salir nuevamente a la pista.

Un debut prometedor en la clasificación

Con el auto nuevamente en condiciones, el piloto aprovechó los minutos finales de la clasificación para marcar su mejor registro. En ese momento los neumáticos ofrecían su máximo rendimiento y Colnaghi logró completar una vuelta de 1m34s547.

Durante algunos instantes, ese tiempo lo ubicó en el segundo puesto de la tabla. Sin embargo, con el avance de la sesión varios rivales mejoraron sus registros y finalmente terminó en el sexto lugar, a 360 milésimas del francés Théophile Nael, del equipo Campos.

Detrás del poleman se ubicó su compañero de equipo, Ugo Ugochukwu, reciente campeón de la Fórmula Regional de Nueva Zelanda, mientras que Freddie Slater completó los tres primeros puestos.

clasificación fórmula 3 Mattia Colnaghi tuvo su primera clasificación en F3 y terminó entre los seis mejores. X @Formula3

Con el sistema de grilla invertida que utiliza la Fórmula 3 —en el que los doce primeros de la clasificación cambian sus posiciones para la carrera sprint— Colnaghi partirá séptimo en esa competencia. En la carrera principal de la primera fecha largará desde el sexto puesto, con la posibilidad de pelear por los puntos.