Roland Garros no apto para nostálgicos: Djokovic fue eliminado y el torneo tendrá un nuevo campeón

Roland Garros tendrá un nuevo campeón. La sorpresiva eliminación de Novak Djokovic en la tercera ronda terminó de confirmar un escenario impensado al inicio del torneo y dejó al cuadro masculino sin ningún ganador de Grand Slam en competencia.

La caída del serbio llegó apenas un día después de la eliminación de Jannik Sinner , principal candidato al título tras la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz. De esta manera, el segundo Grand Slam de la temporada quedó completamente abierto y sin referencias entre los grandes dominadores de los últimos años.

Djokovic , dueño de 24 títulos de Grand Slam, fue derrotado por una de las grandes promesas del circuito. El brasileño Joao Fonseca, de apenas 19 años, remontó dos sets y se impuso por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en un partido vibrante que contó con el respaldo mayoritario del público parisino hacia el tenista sudamericano.

El joven nacido en Río de Janeiro firmó así la segunda victoria de su carrera frente a Djokovic y se convirtió en una de las grandes historias del torneo. Su próxima prueba será el noruego Casper Ruud, doble finalista de Roland Garros y uno de los especialistas más reconocidos sobre polvo de ladrillo.

Ruud también necesitó una remontada épica para avanzar a los octavos de final. El escandinavo superó al estadounidense Tommy Paul por 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4) y 7-5 después de cuatro horas y 43 minutos de juego, clasificándose por cuarta vez en su carrera a esta instancia en París.

fonseca djokovic Joao Fonseca protagonizó una de las mayores sorpresas de Roland Graros al remontar dos sets ante Novak Djokovic y eliminar al último campeón que seguía en carrera. X @rolandgarros

Con las salidas de Sinner y Djokovic, el cuadro adquirió una dimensión completamente distinta. Varios jugadores que hasta hace unos días aparecían como candidatos secundarios comenzaron a ganar protagonismo en la carrera por el título.

Zverev emerge como el principal favorito de Roland Garros

Entre ellos destaca Alexander Zverev. El alemán, actual número dos del mundo y finalista de Roland Garros en 2024, avanzó tras vencer al francés Quentin Halys por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2 en un encuentro que terminó durante la madrugada parisina.

A sus 29 años, Zverev todavía persigue el primer Grand Slam de su carrera, pero su experiencia en la capital francesa lo convierte en uno de los máximos aspirantes. Desde 2018 alcanzó de manera consecutiva los octavos de final, además de disputar una final, tres semifinales y tres cuartos de final.

Su próximo rival será el neerlandés Jesper de Jong, actual número 106 del ranking mundial, quien ingresó al cuadro principal tras ser repescado de la clasificación previa. El neerlandés se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de Roland Garros en llegar tan lejos bajo esa condición.

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Más sorpresas en un torneo impredecible

La eliminación de Djokovic fue la noticia más resonante de la jornada, aunque no la única. El australiano Alex de Minaur, octavo preclasificado, también quedó fuera del certamen tras caer ante el checo Jakub Mensik por 0-6, 6-2, 6-2 y 6-3.

Mensik continúa consolidándose como una de las jóvenes figuras del circuito y alcanzó por segunda vez consecutiva los octavos de final de un Grand Slam, luego de haberlo conseguido previamente en el Abierto de Australia. En la siguiente ronda enfrentará al ruso Andrey Rublev, undécimo favorito del torneo, que derrotó con autoridad al portugués Nuno Borges por 7-5, 7-6(2) y 7-6(2).

El cuadro de octavos también tendrá un atractivo duelo español. Pablo Carreño regresó a esta instancia por primera vez desde 2021 luego de superar al argentino Thiago Tirante por 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4. Del otro lado estará Rafael Jódar, una de las revelaciones del certamen, quien en su debut en Roland Garros venció al estadounidense Alex Michelsen por 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3.

Con los máximos favoritos fuera de competencia y sin campeones en carrera, Roland Garros afronta su segunda semana con un panorama completamente abierto. París ya sabe que coronará a un nuevo campeón y la lucha por el título promete ser una de las más impredecibles de los últimos años.