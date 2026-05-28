La dura confesión de Jannik Sinner tras la inesperada derrota ante Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros

La victoria de Juan Manuel Cerúndolo (N° 56 del mundo) sobre Jannik Sinner (1°) ya quedó marcado como el gran golpe de Roland Garros 2026 . El argentino remontó un partido increíble ante el número uno del mundo y avanzó a la tercera ronda después de imponerse en cinco sets.

Pero más allá de la actuación histórica del tenista argentino, una de las imágenes que dejó el encuentro fue el visible desgaste físico de Sinner durante los últimos sets. El italiano pasó de dominar claramente el partido a quedarse sin respuestas físicas y tenísticas frente a la reacción de Cerúndolo .

Después de la derrota, Sinner habló en conferencia de prensa y explicó qué le ocurrió durante un encuentro que parecía completamente controlado. El italiano llegó a estar 5-1 arriba en el tercer set y a un juego de cerrar el partido, pero terminó sufriendo una inesperada eliminación en París.

El líder del ranking ATP reconoció que comenzó a sentirse mal físicamente en medio del encuentro y que eso condicionó completamente el desarrollo del partido. "Empecé a sentirme muy mareado", dijo Sinner tras ver terminada su racha de 30 victorias en Roland Garros .

"Me he sentido con muy poca energía. Intenté cerrar el partido al saque pero no tenía fuerza. En el cuarto set me dejé ir un poco para tener energía en el quinto. El primer juego era muy importante. No pude mantener mi saque. Desde ahí, todo fue a peor".

Las altas temperaturas en París y el desgaste acumulado de la gira sobre polvo de ladrillo parecieron afectar al italiano, que venía de una temporada prácticamente perfecta sobre arcilla.

Sinner también reveló que ya había comenzado el día con malas sensaciones físicas. "Esta mañana no me sentía muy bien al levantarme, así que intenté acortar los puntos. Al principio del partido golpeé muy limpio la pelota. Después, he tocado fondo. Eso ha sido todo".

La caída sorprendió al circuito porque el italiano llegaba como uno de los máximos favoritos al título.

El reconocimiento de Sinner para Cerúndolo

A pesar de las dificultades físicas, Sinner evitó utilizar su estado como excusa y destacó el enorme partido que jugó Juan Manuel Cerúndolo, especialmente en los momentos decisivos del encuentro.

"No me he sentido bien sobre la pista, pero puede suceder", dijo Sinner. "Me encontraba en una buena posición, también en el tercer set. No he logrado cerrarlo con el saque y después he sufrido. Pero debo darle la enhorabuena. No quiero quitarle ningún mérito. Ha hecho un partido muy sólido, especialmente al final. Eso es el deporte".

Juan Manuel Cerúndolo Jornada histórica para Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros. EFE

Cerúndolo no solo aprovechó el bajón físico de su rival, sino que además sostuvo un nivel muy alto de intensidad y agresividad durante los últimos sets. El argentino mostró personalidad para jugar en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial y logró sostener la presión frente al mejor jugador del ranking ATP.

La remontada tomó todavía más valor considerando el contexto: Sinner acumulaba una impresionante racha de triunfos en París y venía de conquistar consecutivamente los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma.

Una derrota inesperada, pero con mirada positiva

Más allá de la eliminación temprana, Sinner intentó enfocarse en el balance general de su temporada sobre polvo de ladrillo, que sigue siendo extraordinaria. "Intento fijarme siempre en los aspectos positivos", dijo Sinner. "Si pienso en toda la gira de arcilla, ha sido muy buena. He jugado a gran nivel, ganando tres torneos seguidos en tierra. Al venir aquí, estaba haciendo un gran tenis y me sentía muy bien. Estaba golpeando bien a la pelota, moviéndome bien, hoy no estaba destinado a ganar".

El italiano mantiene un impresionante récord de 18 victorias y apenas una derrota sobre arcilla en la temporada. Además, pese a perder una importante cantidad de puntos por caer en segunda ronda, continuará como número uno del ranking ATP por delante de Carlos Alcaraz.

Sinner también dejó claro que ahora necesitará tiempo para analizar qué ocurrió físicamente durante el partido y enfocarse en la preparación para Wimbledon. "Creo que muchos factores han provocado el problema de hoy. Pero insisto, puede suceder. Necesito tiempo para procesar lo que ha salido mal, sacar lecturas positivas e intentar hacer buenos entrenamientos antes de Wimbledon".

El italiano ya piensa en la gira sobre césped y en la segunda parte de la temporada, donde todavía tendrá objetivos importantes por delante.