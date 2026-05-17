Sinner arrasó en Roma, logró un hito histórico y ya se codea con Nadal y Djokovic

Jannik Sinner continúa ampliando su lugar en la historia del tenis . El italiano conquistó este domingo el Masters 1000 de Roma tras derrotar al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4 y alcanzó una marca que hasta ahora solo había conseguido Novak Djokovic en el circuito ATP.

Con apenas 24 años, Sinner completó la colección de títulos en los nueve torneos Masters 1000 y se convirtió en el jugador más joven de la historia en lograr el denominado “Career Golden Masters”, una conquista que Djokovic había alcanzado por primera vez recién a los 31 años .

El título en el Foro Itálico también confirmó el gran momento del italiano, que atraviesa una temporada dominante y sigue acumulando récords tanto sobre polvo de ladrillo como en los principales certámenes del circuito.

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de Roma ante Casper Ruud y sumó otro récord a su temporada.

Roma era el único Masters 1000 que todavía no figuraba en el palmarés de Sinner . El año pasado había caído en esa misma pista ante Carlos Alcaraz, pero esta vez aprovechó la ausencia del español para quedarse con el trofeo más importante de su país.

La victoria tuvo además un fuerte valor simbólico para el tenis italiano. Hacía cincuenta años que un jugador local no ganaba el Masters de Roma, desde la consagración de Adriano Panatta en 1976.

El clima en el estadio reflejó la expectativa que generaba la definición. Entre los presentes estuvo el presidente de Italia, Sergio Mattarella, quien fue ovacionado antes del inicio de la final en el Foro Itálico.

Jannik Sinner hizo historia en Roma Jannik Sinner hizo historia en Roma

Una temporada comparable con Nadal y Djokovic

El triunfo ante Ruud le permitió a Sinner alcanzar otra estadística histórica: se convirtió en apenas el segundo jugador en ganar en una misma temporada los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma sobre tierra batida, una marca que solamente había conseguido Rafael Nadal en 2010.

Además, el italiano extendió a 29 su racha de victorias consecutivas y elevó a 34 sus triunfos seguidos en torneos Masters 1000, consolidando un dominio pocas veces visto en esta categoría.

Sinner también logró un récord inédito al conquistar seis Masters 1000 consecutivos, superando las rachas de cinco títulos consecutivos que había registrado Djokovic entre 2011 y 2015.

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El presente dominante de Jannik Sinner

La victoria en Roma confirmó que Sinner atraviesa el mejor momento de su carrera. En poco más de una hora y cuarenta minutos de juego, el italiano controló la final frente a Ruud y mantuvo su invicto ante el noruego, al que ya derrotó en cinco enfrentamientos oficiales.

El actual número uno del mundo también ingresó en un grupo muy reducido de jugadores capaces de ganar cinco torneos Masters 1000 en una misma temporada, una lista integrada hasta ahora únicamente por Djokovic y Nadal.

Sinner logró en Roma uno de los títulos más especiales de su carrera y reforzó su condición como gran referencia del presente del tenis mundial.