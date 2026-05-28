Histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo: venció a Sinner en cinco sets en Roland Garros

La noticia deportiva de este jueves será el histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo (56°) ante nada más y nada menos que Jannik Sinner , el número 1 del mundo del ranking ATP, por la segunda ronda de Roland Garros .

El porteño aprovechó las molestias físicas del italiano, quien a partir del tercer set comenzó a moverse con dificultadas en la cancha, y remontó un partidazo para terminar adjudicandose el triunfo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en más de 3 horas y media de partido.

El partido tuvo un desarrollo completamente atípico por la situación física que atravesó Jannik Sinner . Luego de arrasar en los primeros dos sets, el italiano sacaba 5-2 en la tercera manga y parecía tener el triunfo encaminado, pero comenzó a mostrar molestias físicas que cambiaron el panorama del encuentro. El argentino aprovechó el momento, recuperó un quiebre y luego sostuvo su servicio para volver a meterse en partido.

Cuando el número uno del mundo volvió a sacar para cerrar el duelo, sus problemas físicos se hicieron todavía más evidentes y, con el marcador 0/40, pidió asistencia médica y autorización para ir al baño. Allí surgieron las dudas y la polémica, ya que no quedó claro si sufría calambres, agotamiento o un golpe de calor. El reglamento no permite solicitar médico por calambres, aunque se trata de una situación difícil de determinar y que generó cuestionamientos alrededor de la asistencia recibida por el italiano.

image Jannik Sinner sufrió molestias físicas a partir del tercer set. X @rolandgarros

Por su parte, Cerúndolo supo manejar con inteligencia un contexto muy particular y nunca sintió la presión de tener que asumir el protagonismo absoluto del partido. Se mantuvo concentrado, buscó mover constantemente a Sinner y entendió rápidamente que el número uno del mundo estaba condicionado físicamente y con una movilidad reducida producto de las molestias que arrastraba.

A partir de ahí construyó una actuación muy sólida. En el tercer set no dejó pasar la oportunidad y se lo llevó por 7/5, mientras que en los dos parciales siguientes mantuvo la misma línea de juego, sin desesperarse ni intentar golpes innecesarios. Con paciencia, intensidad y convicción, sostuvo el ritmo y terminó aprovechando al máximo el complicado momento físico del italiano.

Video: el punto final con el que Cerúndolo eliminó a Sinner

Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner de Roland Garros X @ESPN

¿Qué se le viene a Juan Manuel Cerúndolo?

Juan Manuel Cerúndolo consiguió la victoria más importante de su carrera y ahora buscará seguir haciendo historia en Roland Garros. El argentino enfrentará en la tercera ronda al ganador del cruce entre Vít Kopiva y Martín Landaluce. El encuentro correspondiente a la tercera ronda del Grand Slam parisino se disputará este sábado, en un contexto donde el hermano de Francisco atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y buscará aprovechar el impulso anímico tras su resonante triunfo.