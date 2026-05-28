La cruda sentencia de Facundo Cambeses sobre la salida de Costas en Racing: "Nos dolió mucho"

Facundo Cambeses rompió el silencio y habló sobre la salida de Costas y cómo impactó en el plantel de Racing

Las repercusiones por la salida de Gustavo Costas de Racing siguen sacudiendo al mundo académico y, por primera vez desde el despido, un jugador del plantel tomó públicamente la palabra. Luego de la victoria 2-0 frente a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana, Facundo Cambeses reconoció el fuerte impacto que generó la decisión dirigencial y no ocultó el dolor que atraviesa el grupo.

Al ser consultado sobre el despido y si el mismo les tomó por sorpresa, el capitán de la Academia confesó que "sí" y reveló cómo impactó en el grupo: "Son decisiones que son dirigenciales, no nos podemos meter. Nosotros tenemos que hacer lo posible por defender al técnico que venga o al que estaba adentro de la cancha", comenzó.

"Nos dolió mucho, Gustavo era para nosotros como un padre. Ahora a seguir, hay que dar vuelta la página, enfocarnos en lo deportivo que de esa manera vamos a dar vuelta la página y vamos a volver a la paz que teníamos, que todos queremos eso", añadió.

Facundo Cambeses reveló el dolor del plantel de Racing por la salida de Costas La cruda sentencia de Facundo Cambeses tras la salida de Costas en Racing X @DSports

Con respecto a la victoria frente al conjunto boliviano, en la cual contuvo un penal para confirmar el 2-0 definitivo, el arquero que fue convocado a la Selección argentina en 2025 destacó la importancia de cerrar su participación en el certamen llevándose tres puntos: "Era un partido muy importante desde lo psicológico, era muy importante jugar y creo que se hicieron cosas muy buenas. Tuvieron oportunidades los chicos, eso es muy importante. Ojalá sea el comienzo de algo bueno y podamos dar vuelta la página", concluyó.