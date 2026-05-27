Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros y eliminó a Paolini, finalista en París y Wimbledon

Solana Sierra protagonizó este miércoles uno de los grandes golpes de Roland Garros . La argentina derrotó a la italiana Jasmine Paolini, actual número 13 del ranking WTA y finalista de Roland Garros y Wimbledon en 2024, para avanzar a la tercera ronda del Grand Slam parisino.

La marplatense, ubicada en el puesto 68 del mundo, se impuso por 3-6, 6-4 y 6-3 luego de dos horas y 10 minutos de juego en la cancha Suzanne Lenglen, uno de los escenarios principales del torneo francés.

Con este triunfo, Sierra consiguió una de las victorias más importantes de su carrera y reafirmó el gran momento que atraviesa en el circuito, luego de haber eliminado también en primera ronda a la británica Emma Raducanu, campeona del US Open 2021.

El partido comenzó cuesta arriba para la argentina, que cedió el primer set ante una rival con amplia experiencia en las instancias decisivas de los torneos más importantes del circuito.

Sin embargo, Sierra reaccionó con autoridad en el segundo parcial, elevó la intensidad desde el fondo de la cancha y comenzó a incomodar a Paolini con mayor agresividad y regularidad.

En el tercer set, la italiana de 30 años recibió atención médica por molestias físicas, mientras la argentina mantuvo la concentración para cerrar una victoria que la depositó entre las mejores 32 jugadoras del torneo.

El mejor Roland Garros de su carrera

Gracias a esta actuación, Solana Sierra avanzó por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros y quedó a un paso de igualar su mejor resultado histórico en un Grand Slam: los octavos de final alcanzados en Wimbledon 2025.

solana sierra La argentina Solana Sierra eliminó a Paolini y sigue soñando en Roland Garros. X @rolandgarros

Ahora tendrá como próxima rival a la rumana Sorana Cirstea, en busca de seguir haciendo historia sobre el polvo de ladrillo parisino.

La victoria de Sierra también representó una de las mejores noticias para la delegación argentina en la jornada, marcada por varias eliminaciones en el cuadro masculino. Solo ella y Thiago Tirante lograron avanzar de ronda este miércoles.

Durante el jueves, otros argentinos intentarán sumarse a la tercera ronda: Francisco Cerúndolo enfrentará al francés Hugo Gaston; Juan Manuel Cerúndolo jugará ante el italiano Jannik Sinner; Román Burruchaga se medirá con el canadiense Félix Auger-Aliassime y Facundo Díaz Acosta enfrentará al estadounidense Learner Tien. Además, Francisco Comesaña jugará contra el italiano Luciano Darderi.