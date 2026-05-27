Así será el imponente Ford Mustang con el que Berni Llaver debutará en el Turismo Carretera

Bernardo Llaver ya tiene listo el auto más importante de su carrera. El piloto mendocino presentó oficialmente el espectacular Ford Mustang con el que debutará en el Turismo Carretera, la categoría más popular y exigente del automovilismo nacional.

El estreno será el próximo fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde el piloto de San Martín cumplirá un sueño que persigue desde chico: correr en la máxima categoría argentina.

Un Mustang moderno y agresivo para el gran salto

El modelo elegido por el equipo TCM Racing Team no pasa desapercibido. El Ford Mustang luce una estética agresiva, moderna y alineada con la nueva generación de autos que revolucionó el Turismo Carretera en las últimas temporadas.

La unidad combina detalles aerodinámicos de última tecnología con el diseño tradicional de Ford, una marca histórica dentro del TC y con enorme peso dentro de la categoría.

Desde el propio equipo destacaron que el proyecto representa “evolución, trabajo y ambición”, en un desafío enorme tanto para Llaver como para la estructura que lo acompañará en este debut histórico.

Mendoza vuelve a tener protagonismo en la máxima

Con la llegada de Llaver, Mendoza volverá a tener doble presencia en la elite del automovilismo argentino junto a Julián Santero, uno de los grandes protagonistas actuales de la categoría.

El debut del mendocino genera enorme expectativa no solo por lo deportivo, sino también por el auto elegido: un Mustang que promete ser una de las grandes atracciones del fin de semana en el Cabalén.

Porque después de tantos años de esfuerzo, Berni Llaver finalmente tiene todo listo para acelerar en el lugar donde soñó correr toda su vida.