Henk Lategan y Daniel Sanders dominaron la etapa 3 del Desafío Ruta 40 en una jornada épica en San Rafael

El sudafricano Henk Lategan y el australiano Daniel Sanders fueron los grandes protagonistas de la tercera etapa del Desafío Ruta 40, una jornada exigente que tuvo epicentro en San Rafael y dejó cambios importantes en la clasificación general del Rally Raid más importante del país.

Lategan logró su primera victoria en el Desafío Ruta 40

En la categoría Autos, Lategan consiguió su primera victoria de etapa en el Desafío Ruta 40 tras apenas tres días de competencia y sumó además su sexto triunfo dentro del Mundial W2RC.

El piloto de Toyota Gazoo Racing completó una gran actuación y volvió a ratificar el dominio de la marca japonesa, que ya acumula 12 victorias de etapa desde que la carrera ingresó al calendario mundialista.

Detrás del sudafricano terminaron el francés Sébastien Loeb, a 1m36s, y el estadounidense Seth Quintero, a 4m23s. Más atrás apareció el qatarí Nasser Al-Attiyah, a 5m15s.

Con este resultado, Lategan pasó a liderar la clasificación general, mientras Quintero se mantiene segundo y Al-Attiyah logró meterse por primera vez en el podio acumulado de la semana.

generla autops

Sanders volvió a ganar y Benavides dio pelea en motos

En motos, el gran dominador volvió a ser Daniel Sanders. El australiano ganó por segundo día consecutivo y amplió diferencias en la general tras una durísima etapa de 409 kilómetros.

Sin embargo, el gran destaque argentino volvió a ser Luciano Benavides. El salteño fue más rápido que Sanders en pista y finalizó a apenas 58 segundos, aunque las bonificaciones obtenidas por el australiano terminaron inclinando la etapa a favor del piloto de KTM.

El español Tosha Schareina completó el podio del día a 2m37s.

En la clasificación general, Sanders ahora lidera con comodidad y aventaja a Schareina por 13m38s y a Benavides por 15m58s, mientras el argentino logró desplazar del tercer puesto al estadounidense Ricky Brabec.

general motos

El Desafío Ruta 40 entra en su tramo decisivo

La competencia sigue mostrando caminos extremadamente exigentes, navegación compleja y un ritmo altísimo en todas las categorías. Con San Rafael como escenario central, el Desafío Ruta 40 volvió a confirmar por qué es una de las pruebas más duras y espectaculares del calendario mundial de rally raid.

Y mientras Toyota domina entre los autos y KTM manda en motos, Luciano Benavides sigue sosteniendo la ilusión argentina de pelear bien arriba hasta el final.