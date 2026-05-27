Atento, Boca: Universidad Católica recibió un duro golpe a horas del partido decisivo en la Bombonera

Boca Juniors afrontará este jueves un partido determinante frente a Universidad Católica de Chile por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores . El equipo de Claudio Úbeda necesita ganar en la Bombonera para asegurarse un lugar en los octavos de final y, en la previa del encuentro, recibió una noticia favorable vinculada al conjunto chileno.

La Universidad Católica confirmó la baja de Juan Francisco Rossel, delantero de 21 años que venía sumando minutos como alternativa ofensiva y que sufrió una lesión ocular durante el clásico chileno ante Colo Colo, partido que tuvo como protagonista a Arturo Vidal por una jugada que generó polémica.

En una disputa aérea, el mediocampista chileno levantó la rodilla e impactó en el rostro del atacante. Aunque la acción despertó fuertes cuestionamientos, el árbitro no sancionó infracción ni mostró tarjeta. Horas más tarde, los estudios médicos determinaron que Rossel tenía una lesión interna en el ojo derecho y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Si bien Rossel no es titular habitual en el equipo chileno —ese lugar es del argentino Fernando Zampedri—, el joven atacante aparecía como una pieza de recambio importante para Daniel Garnero. La ausencia llega además en un momento especialmente delicado para Universidad Católica , que afrontará el duelo ante Boca con la obligación de sumar para avanzar a los octavos de final sin depender del resultado en Brasil.

El conjunto chileno sabe que una derrota en la Bombonera lo dejará eliminado de la Copa Libertadores y bajar a la Sudamericana si Cruzeiro vence al ya eliminado Barcelona de Ecuador.

Universidad Católica vs Boca Copa Libertadores 2026 Adam Bareiro Boca Juniors derrotó a Universidad Católica 2-1 en el primer enfrentamiento de la fase de grupos. Fotobaires

El complejo panorama de Boca en la Libertadores

Boca tampoco llega con margen de error. El equipo argentino atraviesa una fase de grupos irregular y acumula tres partidos sin victorias, por lo que necesita ganar para asegurar su clasificación a la próxima ronda.

El escenario del Grupo D mantiene abiertas todas las posibilidades. Si Boca derrota a Universidad Católica avanzará a octavos de final. Y si a su vez Cruzeiro no supera a Barcelona, el Xeneize terminará como líder de la zona.

La situación más complicada aparece en caso de empate o derrota ante los chilenos, ya que Boca quedaría eliminado de la Copa Libertadores y jugaría el Repechaje de la Sudamericana.

El encuentro se disputará este jueves desde las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando y contará con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. En el VAR estará su compatriota David Rodríguez.