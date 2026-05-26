Boca: la decisión de Úbeda con Merentiel y Cavani de cara a la "final" contra Universidad Católica

Claudio Úbeda está haciendo malabares para armar el ataque de Boca ante las molestias que sufrieron Cavani y Merentiel en los últimos días.

Boca Juniors jugará una "final" contra Universidad Católica este jueves en la Bombonera: si gana, avanzará a octavos de final de la Copa Libertadores; si empata o pierde, quedará automáticamente eliminado y bajará a la Sudamericana para disputar los playoffs. No importa lo que suceda en simultáneo entre Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil más que para definir al puntero.

Sin margen de error, Claudio Úbeda está buscando encontrar el mejor equipo posible, pero tiene un pequeño gran inconveniente en una zona clave: el ataque. Es que sumado a la lesión de Adam Bareiro, Miguel Merentiel sufrió un microdesgarro días atrás en los entrenamientos y Edinson Cavani no pudo terminar la práctica del lunes.

Miguel Merentiel estará entre los convocados, pero Edinson Cavani no Merentiel Merentiel irá al banco contra Universidad Católica. Fotobaires Pese a todo, y a falta de que el club confirme la lista definitiva, el Sifón habría decidido incluir a la Bestia entre los concentrados para el duelo de pasado mañana. Con una recuperación a contrarreloj, se espera que esté en el banco de suplentes frente a los Cruzados, mientras que Milton Giménez iría de arranque.

En contrapartida, el Matador, que se ilusionaba con volver a jugar después de más de tres meses sin actividad y a dos semanas de haber recibido el alta médica, finalmente no formará parte de la nómina. Ante el dolor que sufrió en la semana, el DT prefirió preservarlo para evitar que vuelva a lesionarse y que en todo caso pueda volver a pleno para el segundo semestre.

Edinson Cavani Cavani volverá a quedar afuera de la convocatoria. @cavaniofficial21