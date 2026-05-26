Dolor en Boca: murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros, tras luchar contra la ELA

Fernando Gayoso , histórico entrenador de arqueros de Boca y actualmente coordinador de guardametas en las Inferiores del Xeneize, falleció este martes a los 55 años tras luchar durante los últimos años contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y dejó un enorme legado en la entidad de La Ribera formando y acompañando a generaciones de arqueros.

Gayoso fue una persona muy querida y respetada en el mundo Boca por jugadores, colegas y simpatizantes y su hijo, Fran, fue el que comunicó la triste noticia y le dedicó un emotivo posteo en redes sociales donde señaló: “Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra”.

“Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir, mi Highlander como decías, alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí papi, hoy estás en el cielo con mami. Cuídenme, por favor”, añadió.

Finalmente, indicó: “Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses campeón, gracias por todo lo que le diste al fútbol y a mí en toda la vida. Te amo”.

Además de Boca, Gayoso pasó por Racing, Vélez, Tigre y Nacional de Montevideo, y, tras ser diagnosticado de ELA, había dejado el trabajo diarios de campo, pero se desempeñaba como coordinador de arqueros y, en el último tiempo, su estado de salud se había agravado.

Fernando Gayoso fue y sigue siendo clave en la formación de arquero en Boca. Fernando Gayoso dejó un legada gigante en Boca. Archivo

Qué es la ELA, la enfermedad que padecía Fernando Gayoso

La esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, a la vez que hace perder el control muscular, se trata de una dolencia que empeora con el tiempo y no se conoce la causa exacta.

El ex senador y ex ministro de Educación Esteban Bullrich es otra de las personalidades reconocidas que padecen esta enfermedad.

La ELA a menudo comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, dificultad para tragar o para hablar, mientras que, en un determinado momento, afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar y no hay cura para esta enfermedad mortal.

Los síntomas de la ELA

Los síntomas de la ELA varían de una persona a otra, dependen de las células nerviosas afectadas y pueden incluir los siguientes:

Dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales.

Tropezones y caídas.

Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos.

Debilidad o torpeza en las manos.

Dificultad para hablar o problemas para tragar.

Debilidad asociada a calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua.

Llanto, risa o bostezos intempestivos.

Cambios en el pensamiento o comportamiento.

La ELA suele comenzar en las manos, los pies, los brazos o las piernas. Luego se extiende a otras partes del cuerpo. Los músculos se debilitan a medida que mueren más células nerviosas y, con el tiempo, esto afecta la masticación, la deglución, el habla y la respiración, pero, generalmente, la ELA no suele afectar el control de la vejiga y tampoco suele afectar los sentidos, que incluyen la capacidad del gusto, olfato, tacto y oído.

Las causas de la ELA

La ELA afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, como para caminar y hablar. Estas células nerviosas se llaman neuronas motoras y hay dos grupos de las mismas: el primero se extiende desde el cerebro hasta la médula espinal y los músculos de todo el cuerpo y se denominan neuronas motoras superiores, mientras que el segundo se extiende desde la médula espinal hasta los músculos de todo el cuerpo y se denominan neuronas motoras inferiores.

La ELA hace que los dos grupos de neuronas motoras se deterioren progresivamente y luego mueran. Cuando las neuronas motoras se dañan, dejan de enviar mensajes a los músculos, por lo que estos no pueden funcionar.

En tanto, en alrededor del 10% de las personas con ELA, se puede identificar una causa genética, mientras que en el resto de los casos, se desconoce la causa y los investigadores continúan estudiando las posibles causas de la ELA. La mayoría de las teorías se centran en una interacción compleja entre genes y factores ambientales.

Factores de riesgo de la ELA

Estos son algunos de los factores de riesgo establecidos para la ELA:

Genética. En alrededor del 10% de las personas con ELA , el gen de riesgo fue trasmitido por un familiar y esto se conoce como ELA hereditaria. La mayoría de los hijos de personas con ELA heredada tienen un 50% de probabilidades de heredar el gen.

, el gen de riesgo fue trasmitido por un familiar y esto se conoce como ELA hereditaria. La mayoría de los hijos de personas con heredada tienen un 50% de probabilidades de heredar el gen. Edad. El riesgo aumenta después de los 75 años. La ELA es más común entre los 60 y los 85 años.

es más común entre los 60 y los 85 años. Sexo. Antes de los 65 años, la ELA es un poco más común en hombres que en mujeres. Esta diferencia de sexo desaparece después de los 70 años.

Además, se asociaron factores ambientales, como los siguientes, a un riesgo mayor de padecer ELA:

Fumar. Las pruebas demuestran que fumar es un factor de riesgo ambiental de ELA . Las mujeres que fuman parecen tener un riesgo incluso mayor, especialmente después de la menopausia.

. Las mujeres que fuman parecen tener un riesgo incluso mayor, especialmente después de la menopausia. Exposición a toxinas ambientales. Algunas pruebas sugieren que la exposición al plomo u otras sustancias en el lugar de trabajo o el hogar podría estar relacionada con la ELA. Se hicieron muchos estudios, pero no se asoció de forma consistente ningún elemento causante ni sustancia química con la ELA.

Fuente: NA