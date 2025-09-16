La cruda revelación de Fernando Gayoso sobre el avance de su enfermedad: "Me cuesta caminar y no puedo mover los brazos"

Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros de Boca, dejó un duro relato sobre cómo es su vida diaria con la enfermedad que le diagnosticaron en 2023.

Fernando Gayoso se encuentra luchando contra una difícil enfermedad llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), diagnosticada en marzo de 2023. Por primera vez, el histórico exentrenador de arquero vinculado al mundo Boca, dio detalles de su situación personal y dejó una desgarradora frase sobre el avance de la afección.

El durísimo relato de Fernando Gayoso sobre el avance de su enfermedad En charla con DSports Radio, el actual coordinador de arqueros del Xeneize reveló cómo la ELA afecta su día a día desde hace ya un tiempo: “Me cuesta caminar, no puedo mover los brazos y la enfermedad no me deja estar en el campo, pero sigo trabajando en Boca y coordinando a los arqueros de las inferiores”, comentó.

Por la misma línea, Gayoso fue claro con la dura realidad que enfrenta y explicó: “En cualquier momento voy a poder volver al campo de juego estando en silla de ruedas. Quiero enfrentar esta enfermedad de una manera distinta y dejar una huella”.

Fernando Gayoso fue y sigue siendo clave en la formación de arquero en Boca.

Además, marcó el apoyo de su familia como un sostén fundamental en su vida diaria: “La familia es importante en esto. Gracias a Dios, los hinchas también entregan su mensaje de cariño en las redes sociales y eso es lindo”.