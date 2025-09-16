Independiente tiene nuevo DT: quién dio el "sí" ¡y debutará ante Racing!

Dos días después de la renuncia de Julio Vaccari, Independiente ya encontró a su nuevo entrenador para lo que queda del año.

Independiente no logra levantar cabeza en este segundo semestre. Eliminado de la Copa Argentina y de la Sudamericana de manera escandalosa, aún no logró ganar en el Clausura. Los hinchas piden la cabeza de los dirigentes y, para colmo, tras la derrota del sábado ante Banfield, Julio Vaccari presentó su renuncia como DT.

Esto se da en el momento más sensible imaginable, con el equipo 14° en la tabla anual, fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales y en la antesala de dos clásicos: primero ante San Lorenzo en el Libertadores de América el domingo 21, y luego contra Racing en el Cilindro el 28. Por lo tanto, era imperioso encontrar un nuevo entrenador, y este lunes lograron cerrar rápidamente a su sucesor.

Gustavo Quinteros será el nuevo DT de Independiente Gustavo Quinteros habló de la chance de dirigir a Boca. Foto: FotoBaires Gustavo Quinteros ya habría dado el "sí". Fotobaires

Se trata de Gustavo Quinteros, quien era el favorito de la dirigencia y se encontraba sin club desde abril tras su salida de Gremio: en la noche del lunes tuvieron una segunda reunión por videollamada en la que cerraron el acuerdo económico, por lo que en las próximas horas se hará oficial su desembargo en el Rey de Copas.

El ganador de la Liga Profesional 2024 con Vélez, que actualmente se encuentra en Miami de vacaciones, suspenderá su descanso para viajar el jueves a Buenos Aires y ponerle la firma al acuerdo que ya existe de palabra.