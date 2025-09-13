Julio Vaccari renunció tras la derrota de Independiente ante Banfield: el comunicado del club

Julio Vaccari presentó su renuncia tras la derrota ante Banfield en Avellaneda. El equipo suma diez partidos sin ganar y está último en la Zona B.

Vaccari había llegado a Independiente a mediados de 2024, en el parate por la Copa América. Aunque el inicio fue irregular, logró enderezar el rumbo hacia fin de año: clasificó al Rojo a la Copa Sudamericana y estuvo cerca de pelear un lugar en la Libertadores.

Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo.

El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo. pic.twitter.com/h1RFt5UE6O — C. A. Independiente (@Independiente) September 13, 2025

Uno de sus grandes aciertos fue la elección de refuerzos. Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo y Sebastián Valdez se transformaron en piezas claves para sostener un equipo que terminó el año en alza. Ya en 2025, Independiente mantuvo esa buena racha: superó la fase de grupos de la Sudamericana con autoridad y alcanzó la semifinal del Torneo Apertura, donde quedó eliminado por penales ante Huracán. Aun con la bronca por no haber llegado a la final, los hinchas valoraban el trabajo del DT.

El panorama cambió drásticamente en el segundo semestre. Las nuevas incorporaciones no estuvieron a la altura, varios rendimientos individuales cayeron y los resultados se esfumaron. La última victoria fue el 29 de junio y desde entonces el equipo arrastra diez partidos sin ganar (sin contar la revancha ante Universidad de Chile).