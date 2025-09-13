Julio Vaccari renunció tras la derrota de Independiente ante Banfield: el comunicado del club
Julio Vaccari presentó su renuncia tras la derrota ante Banfield en Avellaneda. El equipo suma diez partidos sin ganar y está último en la Zona B.
Independiente vive un momento agitado. Este sábado, después de la derrota 1-0 en Avellaneda ante Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura, Julio Vaccari le presentó la renuncia a la dirigencia. La decisión fue informada de inmediato al presidente Néstor Grindetti, quien la aceptó sin titubeos.
Vaccari había llegado a Independiente a mediados de 2024, en el parate por la Copa América. Aunque el inicio fue irregular, logró enderezar el rumbo hacia fin de año: clasificó al Rojo a la Copa Sudamericana y estuvo cerca de pelear un lugar en la Libertadores.
El comunicado de Independiente tras la renuncia de Julio Vaccari
Uno de sus grandes aciertos fue la elección de refuerzos. Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo y Sebastián Valdez se transformaron en piezas claves para sostener un equipo que terminó el año en alza. Ya en 2025, Independiente mantuvo esa buena racha: superó la fase de grupos de la Sudamericana con autoridad y alcanzó la semifinal del Torneo Apertura, donde quedó eliminado por penales ante Huracán. Aun con la bronca por no haber llegado a la final, los hinchas valoraban el trabajo del DT.
El panorama cambió drásticamente en el segundo semestre. Las nuevas incorporaciones no estuvieron a la altura, varios rendimientos individuales cayeron y los resultados se esfumaron. La última victoria fue el 29 de junio y desde entonces el equipo arrastra diez partidos sin ganar (sin contar la revancha ante Universidad de Chile).
Las eliminaciones en las Copas y la floja campaña en el Clausura hicieron que Independiente se desplomara en la tabla anual: hoy aparece 14°, con 32 puntos, y a tres de Racing, que ocupa el último cupo de clasificación a la Sudamericana.