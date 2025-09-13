Presenta:

Deportes

|

Julio Vaccari

Julio Vaccari renunció tras la derrota de Independiente ante Banfield: el comunicado del club

Julio Vaccari presentó su renuncia tras la derrota ante Banfield en Avellaneda. El equipo suma diez partidos sin ganar y está último en la Zona B.

MDZ Deportes

Julio Vaccari decidió dar un paso al costado luego de la derrota sufrida frente a Banfield.

Julio Vaccari decidió dar un paso al costado luego de la derrota sufrida frente a Banfield.

Fotobaires

Independiente vive un momento agitado. Este sábado, después de la derrota 1-0 en Avellaneda ante Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura, Julio Vaccari le presentó la renuncia a la dirigencia. La decisión fue informada de inmediato al presidente Néstor Grindetti, quien la aceptó sin titubeos.

Vaccari había llegado a Independiente a mediados de 2024, en el parate por la Copa América. Aunque el inicio fue irregular, logró enderezar el rumbo hacia fin de año: clasificó al Rojo a la Copa Sudamericana y estuvo cerca de pelear un lugar en la Libertadores.

Te Podría Interesar

El comunicado de Independiente tras la renuncia de Julio Vaccari

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1966996829750312960&partner=&hide_thread=false

Uno de sus grandes aciertos fue la elección de refuerzos. Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo y Sebastián Valdez se transformaron en piezas claves para sostener un equipo que terminó el año en alza. Ya en 2025, Independiente mantuvo esa buena racha: superó la fase de grupos de la Sudamericana con autoridad y alcanzó la semifinal del Torneo Apertura, donde quedó eliminado por penales ante Huracán. Aun con la bronca por no haber llegado a la final, los hinchas valoraban el trabajo del DT.

El panorama cambió drásticamente en el segundo semestre. Las nuevas incorporaciones no estuvieron a la altura, varios rendimientos individuales cayeron y los resultados se esfumaron. La última victoria fue el 29 de junio y desde entonces el equipo arrastra diez partidos sin ganar (sin contar la revancha ante Universidad de Chile).

Las eliminaciones en las Copas y la floja campaña en el Clausura hicieron que Independiente se desplomara en la tabla anual: hoy aparece 14°, con 32 puntos, y a tres de Racing, que ocupa el último cupo de clasificación a la Sudamericana.

Archivado en

Notas Relacionadas