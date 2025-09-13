La ovación a Miguel Ángel Russo en la llegada de Boca a Rosario

Tras superar un problema de salud, Russo encabezó la delegación de Boca rumbo a Rosario y fue aplaudido por los hinchas al bajar del micro.

Miguel Ángel Russo volvió al ruedo tras superar un problema de salud y recibió un cálido recibimiento de los hinchas de Boca en Rosario.

Boca ya está en Rosario para visitar este domingo a Rosario Central por el Torneo Clausura y la gran noticia fue la presencia de Miguel Ángel Russo. El DT, que estuvo 10 días ausente por una infección urinaria, volvió a encabezar la delegación y recibió una calurosa ovación en la llegada.

Russo retomó la actividad en la semana, dirigió las prácticas del jueves y viernes y se mostró en buen estado de ánimo junto al plantel. Por eso no dudó en viajar, pese a las dudas que existían sobre su presencia por el reposo que le habían indicado los médicos.

El emotivo recibimiento a Miguel Ángel Russo en la llegada de Boca a Rosario. Video: Leandro "Tato" Aguilera.

Cuando bajó del micro, una multitud de hinchas lo recibió con aplausos y cánticos que coreaban su apellido. El entrenador saludó y enseguida ingresó al Hotel Puerto Norte, donde se hospeda la delegación de Boca a la espera del duelo ante el Canalla.

El partido de este domingo promete ser especial: Russo es un ídolo en Rosario Central, donde tuvo cinco ciclos, logró un ascenso y se consagró campeón. Se espera que en el Gigante de Arroyito reciba otra gran ovación, incluso con la chance de un homenaje de la dirigencia local.