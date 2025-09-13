La ovación a Miguel Ángel Russo en la llegada de Boca a Rosario
Tras superar un problema de salud, Russo encabezó la delegación de Boca rumbo a Rosario y fue aplaudido por los hinchas al bajar del micro.
Boca ya está en Rosario para visitar este domingo a Rosario Central por el Torneo Clausura y la gran noticia fue la presencia de Miguel Ángel Russo. El DT, que estuvo 10 días ausente por una infección urinaria, volvió a encabezar la delegación y recibió una calurosa ovación en la llegada.
Russo retomó la actividad en la semana, dirigió las prácticas del jueves y viernes y se mostró en buen estado de ánimo junto al plantel. Por eso no dudó en viajar, pese a las dudas que existían sobre su presencia por el reposo que le habían indicado los médicos.
Cuando bajó del micro, una multitud de hinchas lo recibió con aplausos y cánticos que coreaban su apellido. El entrenador saludó y enseguida ingresó al Hotel Puerto Norte, donde se hospeda la delegación de Boca a la espera del duelo ante el Canalla.
El partido de este domingo promete ser especial: Russo es un ídolo en Rosario Central, donde tuvo cinco ciclos, logró un ascenso y se consagró campeón. Se espera que en el Gigante de Arroyito reciba otra gran ovación, incluso con la chance de un homenaje de la dirigencia local.
La probable formación de Boca ante Rosario Central
Mientras tanto, en lo deportivo, Boca presentaría esta probable formación ante Central: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.