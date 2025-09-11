Las imágenes de la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca: ¿viaja a Rosario?

Miguel Ángel Russo se hizo presente en la práctica de este jueves y no descartan que acompañe al plantel en la visita de Boca a Rosario Central.

Miguel Ángel Russo, con una sonrisa de oreja a oreja en su vuelta a las prácticas de Boca en la Bombonera.

Miguel Ángel Russo regresó este jueves a los entrenamientos de Boca Juniors después de haber estado cinco días internado y de seguir con su recuperación en casa. La presencia del DT fue celebrada por todo el Mundo Boca, que aguardaba con expectativa este momento.

El entrenador llegó autorizado por los médicos, luego de que su evolución fuera favorable. Su entorno había dejado en claro que la intención de Russo era volver lo antes posible, aunque los especialistas recomendaban que se tomara la situación día a día.

La práctica, que se realizó en la Bombonera como es habitual cada jueves, fue el escenario perfecto para la reaparición del técnico. Además, se trataba de un entrenamiento clave de cara al choque del domingo frente a Rosario Central, desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito.

El video de Russo en la práctica de Boca: ¿estará en Rosario? El video que publicó Boca del reencuentro de Russo con el plantel en la Bombonera. El video que publicó Boca del reencuentro de Russo con el plantel en la Bombonera. Video: @BocaJrsOficial

La presencia de Russo en el estadio no solo fue un envión anímico para el plantel, sino que también abrió la posibilidad de que viaje a Rosario, algo que todavía no está confirmado. El propio DT insistió en la idea de estar junto a sus jugadores, aunque la decisión final dependerá de cómo siga evolucionando y de la recomendación médica. Sucede que el DT es ídolo en Central y, si viaja, vivirá una tarde llena de emociones por el recibimiento del hincha canalla.