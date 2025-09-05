Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras tres días internado en el Instituto Fleni

Este viernes por la tarde, Miguel Ángel Russo abandonó el sanatorio tras estabilizarse clínicamente y pasará el fin de semana en su casa.

Este martes, Miguel Ángel Russo había acudido al Instituto Fleni por una infección urinaria. Debido al delicado estado de salud que transita desde hace algunos años, los médicos consideraron que la mejor opción era que el DT de Boca Juniors, de 69 años, quedara internado por precaución mientras lo medicaban contra la bacteria hallada.

Finalmente, este viernes por la tarde, tras pasar tres días en una cama común del sanatorio, el entrenador xeneize logró una estabilización clínica, por lo que le dieron el alta médica. Así, en las últimas horas, se marchó de la institución junto a su familia y pasará este fin de semana haciendo reposo en su casa.

Cómo serán los próximos días de Miguel Ángel Russo Si bien ya no será necesario que continúe internado, no se reincorporará inmediatamente a los entrenamientos con el plantel del cuadro de la Ribera. En estos primeros días descansará y el lunes tendrá que presentarse nuevamente en el Fleni para realizarse chequeos ambulatorios, controlar su recuperación y ver cuáles serán los próximos pasos a seguir.

Además, los médicos le recomendaron a Miguelo que no se exponga a bajas temperaturas, específicamente a las que se pronostican para la próxima semana en el AMBA. Por lo tanto, su regreso al trabajo en Boca puede retrasarse un poco más de lo esperado. En el mientras tanto, en el club decidieron que Claudio Úbeda, su ayudante de campo, quede a cargo provisoriamente del equipo.