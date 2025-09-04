Miguel Ángel Russo pasó la segunda noche internado en el Instituto Fleni: el motivo

Miguel Ángel Russo estuvo una noche más en el Instituto Fleni a la espera de que le den el alta para volver a dirigir las prácticas de Boca.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, continuará internado en el Instituto Fleni de esta ciudad, debido a una infección urinaria, y continuará en observación hasta que se recupere completamente.

El director técnico, de 69 años, se realizó el pasado martes una serie de estudios en los que se detectó la afección. Ante esto, acordó con los médicos pasar la noche en la clínica, con la idea de regresar a su casa en la jornada del miércoles. Sin embargo, Russo no se recuperó del todo y continuará internado por 24 horas más. Y si la evolución es favorable, podrá recibir el alta este jueves por la mañana para luego hacerse cargo del plantel.

Según trascendió, Russo recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y el entrenador oriundo de Lanús insistiría con volver a su domicilio y retomar sus labores en el conjunto azul y oro.

miguel ángel russo1 Miguel Ángel Russo sigue internado y aguarda resultados para definir su tratamiento. Noticias Argentinas

Miguel Ángel Russo pasó otra noche internado en el Instituto Fleni No obstante, Claudio Úbeda, su ayudante de campo, continuaría al frente del grupo y sería quien llevaría a cabo la práctica de mañana en Boca con la mirada puesta en Rosario Central, cruce que tendrá lugar el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en Arroyito.