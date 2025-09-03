¿River planea ampliar aún más la capacidad del estadio Monumental con una chicana a Boca en el número de espectadores?
La dirigencia de River podría agrandar su estadio a un número que recordaría una fecha muy importante para todos los fanáticos.
La Comisión Directiva de River ya comienza a trabajar en el futuro. Luego de que el oficialismo, de la mano de Stefano Di Carlo, presentara su candidatura a las elecciones que se harán el 1 de noviembre de este año ya tienen en mente uno de los cambios que harán durante su gestión, en caso de ganar en las urnas: tiene proyectado techar y ampliar el Monumental.
Tras la obra de infraestructura más ambiciosa de la historia moderna del club para remodelar y agrandar el estadio en el que suele jugar de local la Selección argentina, la idea de la CD es seguir con un plan de obras de la misma línea y que cumpla con uno de los tres ejes del mandato de Di Carlo (un proyecto integral de fútbol con centralidad en Gallardo y consolidar la marca River a nivel global, los otros dos).
Te Podría Interesar
De todas maneras, aún nada es oficial y todo se comenzará a trabajar en caso de que el oficialismo gane las elecciones en noviembre. Lo que sí es cierto, es que ya hay una decisión tomada que viene desde varios meses atrás y cuenta con estudios de viabilidad estructural y financiera para una obra que podría implicar una inversión global cercana a los u$s 100.000.000.
La chicana de River a Boca en la posible ampliación de su estadio
La principal idea es que el Monumental tenga una nueva tribuna y que se pueda techar todo el estadio. En cuanto a la ampliación, hoy en día el estadio del Millonario tiene capacidad para 85.018 y con la posible llegada de este nuevo sector, sumaría un poco más de cinco mil lugares y el número específico que quedaría no es ninguna casualidad y sería de 91.218, la fecha exacta de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca.
La idea de la dirigencia para ampliar y techar el Monumental
Lo primero que debe hacer la CD es montar una nueva estructura por fuera del estadio y es por ello que se establecerá un esquema de cerca de 100 columnas en el perímetro externo del Liberti. Cuando esto ya esté completo, los avances intentarán hacerse en un periodo de receso, ya que no quieren que el equipo pierda la localía por varios compromisos.
A su vez, el techo no abarcará toda la superficie disponible, sino que se construirá únicamente hasta los bordes del campo de juego. Tras numerosas consultas, la Comisión Directiva llegó a la conclusión de que no existe una forma efectiva de reemplazar la exposición a los rayos UV, esenciales para mantener el césped en buen estado. En una etapa inicial se evaluó la opción de utilizar una estructura de vidrio como cobertura, pero por ahora esa alternativa no avanzará, principalmente debido a cuestiones económicas.