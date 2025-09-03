¿River planea ampliar aún más la capacidad del estadio Monumental con una chicana a Boca en el número de espectadores?

La dirigencia de River podría agrandar su estadio a un número que recordaría una fecha muy importante para todos los fanáticos.

La Comisión Directiva de River ya comienza a trabajar en el futuro. Luego de que el oficialismo, de la mano de Stefano Di Carlo, presentara su candidatura a las elecciones que se harán el 1 de noviembre de este año ya tienen en mente uno de los cambios que harán durante su gestión, en caso de ganar en las urnas: tiene proyectado techar y ampliar el Monumental.

Tras la obra de infraestructura más ambiciosa de la historia moderna del club para remodelar y agrandar el estadio en el que suele jugar de local la Selección argentina, la idea de la CD es seguir con un plan de obras de la misma línea y que cumpla con uno de los tres ejes del mandato de Di Carlo (un proyecto integral de fútbol con centralidad en Gallardo y consolidar la marca River a nivel global, los otros dos).

De todas maneras, aún nada es oficial y todo se comenzará a trabajar en caso de que el oficialismo gane las elecciones en noviembre. Lo que sí es cierto, es que ya hay una decisión tomada que viene desde varios meses atrás y cuenta con estudios de viabilidad estructural y financiera para una obra que podría implicar una inversión global cercana a los u$s 100.000.000.

Monumental.jpg El Monumental podría agrandarse y tener una capacidad de espectadores con una chicana a Boca.

La chicana de River a Boca en la posible ampliación de su estadio La principal idea es que el Monumental tenga una nueva tribuna y que se pueda techar todo el estadio. En cuanto a la ampliación, hoy en día el estadio del Millonario tiene capacidad para 85.018 y con la posible llegada de este nuevo sector, sumaría un poco más de cinco mil lugares y el número específico que quedaría no es ninguna casualidad y sería de 91.218, la fecha exacta de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca.