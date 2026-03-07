El ex River que pidió la llegada de Mauro Icardi y lanzó una frase picante: "No jodan con los quilombos..."
El ex futbolista de River y actual DT defendió al delantero y aseguró que sus problemas personales no deberían influir en sus cualidades deportivas.
En medio de los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River, una voz con pasado en el club salió a respaldar la posible llegada del delantero. Se trata de Omar Labruna, ex jugador del Millonario, quien pidió a los dirigentes que avancen por el atacante y le bajó el tono a las polémicas que rodean su vida personal.
El ex volante, que jugó en River entre 1976 y 1981, aseguró que vería con buenos ojos el arribo del actual futbolista de Galatasaray. "Me encanta que venga para River", afirmó en una entrevista con La Banda de LPM, el programa de streaming de La Página Millonaria.
En ese contexto, Labruna también apuntó contra quienes cuestionan al actual delantero del Galatasaray de Turquía por sus conflictos extrafutbolísticos. "Que no me jodan con los quilombos que tiene con la mujer, ex mujer, con la actual… Yo lo veo en el fondo que es un buen chico. Como profesional es muy bueno", expresó.
De todos modos, el ex mediocampista reconoció que la única duda que le genera el rosarino tiene que ver con su estado físico, ya que recientemente se recuperó de una lesión importante. "Estuvo mucho tiempo con una lesión", señaló.
Más allá de eso, Labruna se enfocó en lo futbolístico y remarcó que Icardi tiene las condiciones necesarias para ser el centrodelantero del equipo. "Tiene las características para ser el 9 de River. Es un nueve de categoría, goleador y que también sabe tirarse atrás para jugar", analizó.
Por ahora, el posible interés del club de Núñez no pasó de versiones. Según trascendió, el entorno del delantero no recibió ningún llamado formal desde la dirigencia del Millonario, por lo que el futuro del atacante todavía parece ligado al club turco, donde en la actual temporada suma 15 goles y dos asistencias en 37 partidos oficiales.