Los jugadores de España se plantaron y pidieron no jugar la Finalissima ante Argentina en Qatar: el comunicado

La Finalissima entre la Selección argentina y España, prevista para el 27 de marzo, quedó envuelta en la polémica tras el posicionamiento de los futbolistas españoles. En medio del conflicto en Medio Oriente, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) pidió revisar la sede del encuentro y advirtió que no debe disputarse en una zona que pueda poner en riesgo a los protagonistas.

El sindicato de jugadores difundió un comunicado en el que manifestó su rechazo a que partidos internacionales se desarrollen en regiones atravesadas por tensiones bélicas. “El sindicato considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”, expresaron.

El comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles La postura aparece justo cuando el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa tenía previsto jugarse en el estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario donde la Selección de Lionel Scaloni venció a Francia en la final del Mundial 2022. Sin embargo, la situación geopolítica en la región puso en duda esa planificación.

En paralelo, la Federación de Qatar anunció la suspensión de competiciones locales hasta nuevo aviso, lo que alimentó aún más la incertidumbre sobre la realización del encuentro. Ante este escenario, CONMEBOL y UEFA deberán evaluar alternativas para garantizar que el partido pueda disputarse en condiciones seguras.

Las posibles sedes para la Finalissima en caso de no jugarse en Qatar y la postura de España Entre las posibles sedes que comenzaron a mencionarse aparecen el Hard Rock Stadium de Miami, el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Wembley en Londres, el Olímpico de Roma o incluso el Santiago Bernabéu de Madrid, aunque esta última opción podría descartarse para mantener la neutralidad del duelo.