Las perlitas de la eliminación de la Lepra ante Unión de Santa Fe

La eliminación de Independiente Rivadavia ante Unión de Santa Fe dejó mucho más que fútbol en el Bautista Gargantini. La noche estuvo cargada de tensión, bronca, aplausos, provocaciones y situaciones insólitas que marcaron el clima de un partido que terminó con sabor amargo para la Lepra .

La escena más repudiable de la noche se vivió una vez terminado el partido. Costa le regaló su camiseta a un pequeño hincha azul, pero un hombre de mayor edad se aprovechó de la situación, se la quitó de las manos y salió corriendo entre la gente.

Varios simpatizantes que observaron el hecho intentaron perseguirlo para recuperar la camiseta, lo que generó un pequeño tumulto en la platea del Bautista Gargantini.

El exdelantero de Independiente Rivadavia fue uno de los grandes apuntados por los hinchas leprosos. Durante buena parte del segundo tiempo se encargó de hacer tiempo, discutir y provocar a la tribuna.

Cada intervención suya generó silbidos y reprobación desde las tribunas, y al retirarse del campo de juego se fue fuertemente insultado por gran parte del estadio.

Independiente Rivadavia Union (6) Independiente siempre fue al frente. Alf Ponce Mercado/MDZ

El Gargantini estuvo colmado pese al frío

La noche mendocina fue muy fría, pero eso no impidió que el hincha azul volviera a dar una muestra de apoyo incondicional. El Bautista Gargantini lució repleto y acompañó al equipo durante los 90 minutos.

A pesar de la eliminación, los jugadores fueron despedidos con aplausos por gran parte del público, en reconocimiento a la histórica campaña realizada en el Torneo Apertura.

Cumpleaños amargo para Ezequiel Bonifacio

El defensor de la Lepra cumplió 32 años en el día del partido y estuvo muy cerca de tener un regalo ideal. En el inicio del encuentro tuvo un cabezazo clarísimo que pudo abrir el marcador para Independiente.

Sin embargo, la pelota no entró y la noche terminó lejos de ser soñada para el cumpleaños del futbolista azul.

Blooper de MAnsilla

Mansilla y un blooper que casi termina en gol

Con el partido todavía igualado sin goles, el arquero de Unión de Santa Fe protagonizó una acción increíble.

Tras intentar controlar una pelota dentro del área chica, el balón se le escurrió por debajo de la suela y estuvo a centímetros de cruzar la línea. Finalmente, un defensor reaccionó a tiempo y evitó lo que hubiese sido el primer gol de la Lepra en una jugada insólita.