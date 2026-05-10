Nuevo ciclo, viejas urgencias: Godoy Cruz recibe a Racing de Córdoba

Godoy Cruz estrena el ciclo de Pablo De Muner ante Racing de Córdoba, buscando recuperar la ilusión en el Gambarte.

Godoy Cruz comienza una nueva ilusión de la mano de De Muner.

El ciclo de Pablo De Muner tendrá este domingo su primer gran examen. Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá a Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte, en un partido que puede marcar el inicio de una nueva etapa para un equipo que necesita recuperar confianza y volver a meterse en la pelea de arriba.

El Tomba llega golpeado por la irregularidad y con varias bajas sensibles, pero el arribo del nuevo entrenador renovó el ánimo en la Bodega. El DT ya empezó a meter mano en el equipo, trabajó variantes tácticas durante la semana y perfila cambios importantes para intentar cortar la racha sin triunfos.

La expectativa también pasa por el regreso al Gambarte, donde el hincha bodeguero volverá a acompañar masivamente con la ilusión de ver señales positivas en este nuevo proceso futbolístico.

Del otro lado estará un Racing de Córdoba que atraviesa un presente competitivo y buscará aprovechar la presión que tendrá el local en el estreno del nuevo entrenador.

Para Godoy Cruz será mucho más que un partido: será el inicio de un nuevo ciclo, con la obligación de reaccionar y la esperanza de que el Gambarte vuelva a transformarse en una fortaleza.