El Paio Pereyra, indignado con el árbitro pese a la clasificación de Huracán ante Boca: "Fue vergonzoso, me dijo..."

El marcador central y capitán de Huracán no se fue para nada conforme con el arbitraje de Pablo Echavarría e incluso lanzó una fuerte crítica contra él.

Huracán está de fiesta. El Globo de Diego Martínez, ante todo pronóstico, dio el golpe en la Bombonera, le ganó 3-2 a Boca en el alargue y con 9 jugadores y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura en un partido que quedará en la retina de todos los hinchas del cuadro de Parque Patricios.

A pesar de que en el vestuario todo fue fiesta y delirio, algunos futbolistas no se quedaron para nada conformes con el arbitraje de Pablo Echavarría y uno de ellos fue Fabio Pereyra, quien se fue expulsado por doble amonestación tras protestarle al juez del partido por la falta de Eric Ramírez que derivó en su expulsión.

La indignación de Fabio Pereyra con el árbitro pese a la clasificación de Huracán ante Boca El marcador central y uno de los referentes de Huracán pasó por zona mixta y habló con los medios. Allí no pudo ocultar su indignación por lo sucedido con Echavarría y lanzó un fuerte descargo: “No me quejo de nada pero para mí lo del árbitro hoy fue vergonzoso. Sinceramente, hablarme de la manera en que habló, faltarme el respeto como me habló a mí que soy una persona grande que tiene recorrido y tiene experiencia me parece que fue una falta de respeto”, comenzó el Paio.

La indignación de Fabio Pereyra con el árbitro pese a la clasificación de Huracán ante Boca X @SC_ESPN

“Fui a reclamar una falta de Costa a Óscar Romero y me dice, palabras textuales: ‘Andá para allá la conch* de tu madre. Cerrá el ort*‘. Y ahí fue cuando le dije por qué me hablas así y ahí me sacó la segunda amarilla”, añadió.