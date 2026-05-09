La polémica secuencia en la que Huracán vio dos rojas ante Boca en la misma jugada

En primer tiempo del alargue de los octavos de final en cancha de Boca, Huracán se quedó con nueve hombres en tan solo 1 minuto.

El duelo entre Huracán y Boca Juniors tuvo todos los condimentos típicos de una serie eliminatoria del fútbol argentino: suspenso, goles agónicos, mucho juego físico y polémicas. De este último ítem hubo varias jugadas para analizar, como el tanto del empate de Milton Giménez o los dos penales casi consecutivos que le cobraron al elenco visitante.

Pero la más fuerte de todas muy probablemente haya sido la insólita secuencia que se dio sobre el final del primer tiempo del alargue, cuando al Globo, ya 3-1 arriba en el marcador, le expulsaron a dos futbolistas en una misma jugada, dejándolo con nueve hombres en cancha para los 15 minutos finales.

A Huracán le expulsaron dos jugadores en la misma jugada A Huracán le expulsaron dos jugadores en la misma jugada El primero en ver la tarjeta roja fue Erik Ramírez por una durísima entrada a Tomás Aranda. El fallo final no daba mucho margen para discutir, pero aún así enervó rápidamente a los jugadores quemeros, ya que unos minutos antes Ayrton Costa le había hecho una falta muy similar a Oscar Romero y ni siquiera había sido cobrada.

Producto de las protestas, el árbitro Pablo Echavarría echó también a Fabio Pereyra por doble amonestación (ya estaba apercibido), lo que desató la furia del defensor de 36 años y debió ser contenido por sus compañeros para que no se le tirara encima al juez principal.