Alarma en Boca: Adam Bareiro se lesionó en el arranque del duelo de octavos ante Huracán
Antes de que se cumpliera media hora de juego, Adam Bareiro, que volvía a jugar después de dos partidos con Boca, debió abandonar la cancha muy dolorido.
Los octavos de final del Torneo Apertura comenzaron cuesta arriba para Boca Juniors. Es que no solo arrancó perdiendo a los 4 minutos por un error en la salida que Huracán aprovechó al máximo para que Leonardo Gil abriera el marcador, sino que antes de que se cumpliera siquiera la primera media hora perdió a una de sus figuras.
Promediando los 20', Adam Bareiro, que volvía a jugar después de dos partidos sin sumar minutos por precaución, encendió todas las alarmas en el cuadro de la Ribera al abandonar la cancha por lesión con fuertes muestras de dolor, debiendo ser reemplazado por Milton Giménez.
La lesión de Adam Bareiro en Boca-Huracán
El delantero paraguayo se lastimó cuando intentó hacer media tijera. Inmediatamente cayó al suelo y comenzó a agarrarse la zona púbica. El cuerpo médico lo hizo salir del campo para revisarlo. Tras unos minutos, parecía que podría volver, aunque no pasó más allá de una fallida intención.
El goleador trató de reingresar al partido, pero no llegó a dar más que unos cuantos pasos, cuando dio media vuelta y volvió a salir rengueando, para volver a tirarse, nuevamente tomándose la ingle. Ante esta circunstancia, a Claudio Úbeda no le quedó más alternativa que sustituirlo.