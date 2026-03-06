¿Qué pasó con el auto que nos prometieron? Desconcertante debut de Alpine en Australia

El primer día de actividad del Gran Premio de Australia dejó una imagen difícil de ignorar para Alpine . En el estreno de la temporada 2026 de Fórmula 1 , el equipo francés quedó muy lejos del ritmo de punta y cerró las dos primeras prácticas libres con Franco Colapinto y Pierre Gasly en el fondo de la tabla.

El resultado contrasta de manera evidente con las expectativas que se habían generado durante la pretemporada. En Enstone apostaron fuerte al nuevo reglamento técnico : rediseñaron el A526, cambiaron su estructura interna y tomaron decisiones profundas, como abandonar los motores Renault para convertirse en cliente de Mercedes. Todo ese movimiento apuntaba a dar un salto competitivo.

Sin embargo, el viernes en Melbourne dejó más dudas que certezas.

Franco Colapinto terminó 16º y 18º; en la segunda tanda de pruebas, solo por delante de Valtteri Bottas y de algunos autos que prácticamente no giraron o tuvieron problemas durante la sesión.

El debut de Alpine en Melbourne, muy lejos de las expectativas.

A Pierre Gasly tampoco le fue mucho mejor (al revés que Colapinto , 18º y 16º). Para una escudería que aspiraba a meterse en la pelea del medio, el balance del viernes quedó claramente por debajo de lo esperado.

Un comienzo que obliga a ser cautos

Sería prematuro sacar conclusiones definitivas. Las prácticas libres suelen ser escenarios de pruebas, configuraciones distintas y programas de trabajo que no siempre reflejan el verdadero potencial de cada equipo.

La temporada recién comienza y todavía queda mucho por ajustar en un campeonato que se inicia bajo un reglamento técnico completamente nuevo. Sin embargo, el estreno de Alpine en Melbourne dejó una señal que seguramente no pasó inadvertida.

colapinto melbourne Desconcierto total en Alpine. X @AlpineF1Team

Si el equipo quiere cumplir con las expectativas que generó en la previa, tendrá que encontrar respuestas rápidamente. Y el primer indicio ya dejó una inquietud que –inevitablemente- trae malos recuerdos.